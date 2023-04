En la Semana Mayor el Atlántico tendrá diferentes actividades para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo esto para atender a los creyentes que se encuentran en este lugar del país o para quienes lo visiten.



La gobernadora Elsa Noguera extendió la invitación a todos los ciudadanos y visitantes, pues tiene el propósito de impulsar el turismo en el departamento.



(Le puede interesar:Valledupar: unas de 150 dulceras potencian turismo y gastronomía en Semana Santa).

“Son las parroquias de nuestros municipios las que organizan toda una serie de actos conmemorativos que a largo plazo mantienen vivas las tradiciones religiosas que nos enorgullecen como atlanticenses. Esta temporada, para muchos de recogimiento y tiempo en familia, es la oportunidad para conocer aquellos lugares que nuestro Atlántico tiene para ofrecer, hemos trabajado para que nuestra gente se quede y los visitantes lleguen”, afirmó la gobernadora.



A continuación, le contamos algunos de los planes que encontrará en el Atlántico.

En la ciudad de Barranquilla

La procesión de la Dolorosa. Foto Vanexa Romero/El Tiempo Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

La Arquidiócesis de Barranquilla puso en marcha el programa que ofrecerá diferentes actividades en parroquias. Este programa llamado ‘Caminemos juntos hacia la Pascua' invita a los creyentes a tener "un sincero encuentro con Dios", dijo Monseñor Pablo Salas.



Así pues, la Catedral Metropolitana María Reina será la sede principal en la que se podrá disfrutar de la Semana Santa. Por esta razón, Jueves Santo, a las 4:00 p. m. se oficiará la misa de la última cena de Jesús con sus discípulos.



También, en la Parroquia San Francisco de Asís, el martes y miércoles santo a las 7:00 a. m. y 5:00 p. m. se realizará la eucaristía y reconciliación. Además, el jueves a las 10:00 a. m. se oficiará la misa dirigida a las para personas enfermas. Allí se hará de igual manera la última cena a las 4:00 p. m. Tenga en cuenta que se entablará una oración continua desde las 11:00 p. m.



(Le puede interesar:Aliste el bolsillo si viaja en Semana Santa: estos son los peajes más caros).



El viernes se conmemorará a Pasión del Señor las 3:00 p. m en y la vigilia pascual se oficiará el sábado a las 7:00 p.m.



En la ciudad también se hará el viacrucis en el parque Los Pingüinos a las 6:00 a.m. Al final del día, se llevará a cabo, en el mismo, lugar el sermón de las siete palabras.



El Monseñor dijo además que "hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo, alguien ha pagado por nosotros. Esta tendría que ser la experiencia que todos deberíamos vivir en la Semana Mayor, vivir este hecho de que alguien pagó por mí, murió por mí, resucitó por mí, y no vivir la Semana Santa en una perspectiva meramente ritualista, de cosas que se hacen, de procesiones que se viven, de salidas que se hacen, etc. No. Vivirla desde el punto de vista existencial”.

La procesión de Santo Tomas

La procesión que tiene 200 años de realización. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Esta procesión se ha realizado por más de 200 años en Santo Tomas, en el Caño de las Palomas, en Sabanagrande, hasta llegar a la Cienaga de Santo Tomas. Allí las personas salen descalzas, semidesnudas y con su rostro cubierto.



(Le puede interesar:Calendario tributario: ojo con vencimiento de impuestos después de Semana Santa).



Los creyentes que participan en esta procesión el Viernes Santo se flagelan con látigos hechos de cabuyas y bolas de parafina.

La ruta

Programese y participe en las actividades del Atlántico. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

En este espacio ubicado en Sabanalarga y tiene 414 kilómetros cuadrados en el que ya es costumbre celebrar la Semana Santa.



Las actividades programas en este lugar son:



(Le puede interesar:Prepárese: este es el pronóstico del clima para Semana Santa, según el Ideam).



-Martes: Procesiones del Señor Flagelado Jesús de la Sentencia.

-Miércoles: Procesión de Jesús de Nazareno en las parroquias de Sabanalarga.

- Jueves: La última cena de Jesús.

- Viernes: El conocido viacrucis de la pasión y muerte de Jesús que se da en Sabanalarga.

- Sábado y domingo: Se realiza la vigilia pascual y día siguiente la celebración de la resurrección.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS