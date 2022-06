De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la onda tropical que se ha empezado a consolidar como potencial ciclón tropical, con una probabilidad del 70%, estaría próximo a hacer presencia en la región Caribe colombiana.



Este jueves podría estar llegando el fenómeno natural, lo que generaría lluvias torrenciales y vientos fuertes en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y La Guajira.

Desde la Alcaldía Distrital de Barranquilla hacen un llamado a la comunidad a tomar todas las medidas de precaución necesarias para prevenir posibles emergencias y evitar afectaciones.



La Oficina de Gestión del Riesgo invitó a la ciudadanía a atender las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

Si se presentan vientos fuertes, aléjese de árboles y de cables que transporten energía.​ Pode las ramas de los árboles que están sobre el techo de su vivienda. Verifique que las tejas, cubiertas y amarres de su vivienda estén en buen estado, para soportar los efectos de la lluvia y el viento. En caso de tormentas eléctricas, protéjase en lugares seguros y retírese de equipos electrónicos. Limpie los canales y bajantes que drenen aguas lluvias de los techos y terrazas para evitar inundaciones. Durante la lluvia se debe suspender la ejecución de obras, especialmente en alturas. Retirar los elementos que pueden caer desde los balcones, tales como adornos y plantas. No arrojar basura a los arroyos porque producen represamientos cuando llueve.

Cartagena hace llamado a no caer en pánico

La Alcaldía de Cartagena pidió, a través de Twitter, no caer en desinformación que genera pánico.



(Lea también: Lluvias generan emergencias en barrios de Barranquilla y área metropolitana)



"La alerta de tormenta tropical en el Caribe no paraliza a Cartagena. Hacemos un llamado a seguir solo los medios oficiales", dijo la administración distrital.



Esto como respuesta a un audio difundido en las últimas horas, que circula a través de WhatsApp, en el que una persona sin identificar, asegura ser un uniformado de la Base Naval de Cartagena e infunde pánico respecto a la alerta de tormenta tropical que actualmente tiene la ciudad y el Caribe.



Al respecto, la OAGRD aclaró que "no es cierto que llegue un huracán a la ciudad, los modelos actuales y la información recibida por el Ideam hablan de la posibilidad de una tormenta tropical que, entre otras cosas, no tocaría directamente a Cartagena”.



La oficina indicó que "cuentan con asistencia humanitaria en bodega para la mitigación inicial de los posibles afectados, no es cierto que esté instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para la recepción de ayudas como colchonetas y alimentos no perecederos.



(Además: En video: denuncian inundación en el aeropuerto de Barranquilla ¿Qué pasó?)



Aseguraron que no se ha contemplado restringir el tránsito de vehículos con ocasión de la alerta de tormenta los días jueves y viernes.



Por último, recomendaron a quienes viven en zonas inundables, vigilar de cerca la cota de inundación, poner a salvo muebles y electrodomésticos y estar pendientes del aumento en el nivel.

Santa Marta: temen por desbordamiento de ríos y derrumbes de cerros

En Santa Marta, las alertas están encendidas. Las fuertes lluvias generan un alto riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos, derrumbes de cerros y colapso en general de la movilidad.



Por esa razón, desde la Oficina de Gestión del Riesgo, se adelantan acciones puntuales en donde identificaron las zonas con mayor peligro, como, por ejemplo, las poblaciones adyacentes al río y que habitan en cerros.



(Lea aquí: Erosión en sector de carretera en el sur del Atlántico causa preocupación)



De acuerdo a ello, se generaron trabajos puntuales para estar atentos ante cualquier eventualidad que pueda registrarse por las fuertes lluvias que se presentarían durante las próximas.

Llamado a pequeñas embarcaciones en La Guajira

En La Guajira, Corpoguajira y el Sistema de Alertas Tempranas invitaron a los Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres departamental y municipales a tomar las medidas preventivas necesarias y estar atentos a la actualización de los comunicados de las autoridades.



Autoridades hacen un llamado a los operadores de pequeñas embarcaciones, turistas y pescadores, para que sigan de cerca la evolución diaria de las condiciones meteorológicas y marinas.



De igual manera, es importante que atiendan las recomendaciones emitidas por las Capitanías de Puerto.

BARRANQUILLA