El sistema de Transporte Masivo Transmetro definió su operación para los días del Carnaval de Barranquilla -26, 27, 28 y 29 de marzo-, cuando los últimos servicios S1 y S2 con destino al Portal de Soledad sean despachados a las 8:00 p.m.



El sábado 26 de marzo, el inicio de operaciones será el habitual, a las 5:00 a.m., con la salida de las primeras rutas troncales, y culminará a las 8:00 p.m.

Este día se suspenderá el servicio expreso R40, así como las rutas alimentadoras Gran Malecón y A9-4 Carrera 46.



Para los días domingo 27, lunes 28 y martes 29 de marzo, el inicio de la operación será el habitual de domingos y festivos a las 5:30 a.m., con el despacho de los primeros servicios troncales, y culminará a las 8:00 p.m. Se suspenderá el servicio alimentador Gran Malecón.



Debido a los cierres viales y restricciones que programe la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, el Sistema modificará el recorrido de algunas rutas los cuales serán informados conforme a su aprobación.



Es importante anotar que en los tramos de desvío se realizará ascenso y descenso libre donde no exista señalización de Transmetro y sobre puntos donde sea seguro para los usuarios.



Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de rutas, los usuarios pueden consultar a los facilitadores presentes en las estaciones, comunicarse con la línea de atención al cliente 605-3712222 o en la cuenta de Twitter @transmetrobaq.

