Esta es la nueva imagen institucional que lucirán hospitales del Atlántico

La gobernadora Elsa Noguera presentó este viernes la nueva imagen institucional que lucirá cada una de las sedes que conforman la ESE Universitaria del Atlántico (UNA).



(También: $ 3.594 millones debe el Hospital Metropolitano de Barranquilla en energía)



La presentación de la renovada imagen se inició en la sede de Alta Complejidad (antiguo Cari) de Barranquilla, donde la mandataria reafirmó que este nuevo modelo de salud garantiza la continuidad de los trabajadores.

Los hospitales que integran esta red son Cari y Niño Jesús de Barranquilla, el hospital de Sabanalarga y Juan Domínguez Romero de Soledad. Para el 2022 el sector salud tendrá destinados 348 mil millones de pesos.

(Lea: Muere supuesto ladrón por golpiza de mototaxistas en Sabanalarga, Atlántico)

"Estamos haciendo un gran esfuerzo, para poder sanear las finanzas de los hospitales", recalcó la mandataria. En total se pagarán 49 mil millones a los trabajadores de planta, cooperativas y OPS, que tienen sueldos atrasados desde hace varios años.

Facebook Twitter Linkedin

La gobernadora Elsa Noguera presentó la nueva imagen institucional que lucirá cada una de las sedes que conforman la ESE Universitaria del Atlántico (UNA). Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Por su parte, la secretaria de Salud departamental, Alma Solano, aseguró que el 23 de noviembre empezará la prestación de servicios con la nueva ESE Universitaria del Atlántico. "No hemos cerrado las instituciones ni un solo día”, dijo.



La funcionaria explicó que desde el 11 de noviembre se trasladaron a los trabajadores a la ESE Universitaria, garantizando sus derechos adquiridos sin ningún tipo de interrupción.

(No deje de leer: La ANI no descarta la caducidad del contrato en concesión del Cortissoz)

La Secretaria agregó que con el nuevo modelo de salud se fortalecerá el sistema de referencia y contrarrefencia en el Atlántico, lo que quiere decir que no habrá intermediaciones para el traslado de pacientes de una institución a otra.



"Antes para poder trasladar a algún paciente entre nuestros hospitales necesitábamos mediación de una autorización de las EPS. Pero, a partir de este momento nuestros pacientes que lleguen a cualquier sede y requieran de otro servicio no necesitarán de esa autorización, si no que se trasladarán como si hicieramos un traslado de cama; eso garantiza rapidez, oportunidad y que no tengamos retraso en la atención de nuestros pacientes", puntualizó.

Así funcionarán ahora los hospitales del Atlántico

La sede de Alta Complejidad, antiguo Cari, ofrecerá los servicios de tercer nivel y un componente maternoinfantil. La sede de Salud Mental seguirá brindando los servicios como hasta ahora lo viene haciendo.



La sede pediátrica, anteriormente llamado hospital Niño Jesús, será convertido en un centro especializado en atención pediátrica y salud mental para niños y adolescentes.

(Le puede interesar: 'Juez ignoró elementos importantes del expediente': abogado de víctimas)

La sede Hospital de Sabanalarga ofrecerá directamente los servicios, de laboratorio y rayos X, entre otros.



La sede de Soledad ofrecerá servicios de mediana complejidad; y en este municipio se construye un nuevo hospital departamental a través del plan 'Salud para la Gente'.

BARRANQUILLA