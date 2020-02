Así fue el rescate de 33 gatos y 22 perros de una casa en Barranquilla

Fue necesaria la intervención de inspecciones de policía, comisarías de familia, Secretaría Distrital de Salud, Personería de Barranquilla, Fiscalía, Policía Ambiental, y fundaciones animalistas, para poder rescatar 33 gatos y 22 perros que estaban en malas condiciones de alimentación y salud.



La diligencia se realizó en la vivienda ubicada en la carrera 46 No. 93-65, norte de Barranquilla, en atención a las quejas presentadas por los vecinos por los malos olores que salían del lugar y la actitud hostil de las dos mujeres que aquí residen.

Según el médico veterinario de la Fundación de Cuidado Animal-Funcuan-, Alberto Escobar, encontraron a los animales en malas condiciones físicas y de salud: "Había gatos amarrados por el cuello, algunos de ellos estaban ahorcándose. Se pudo determinar que la casa no cuenta con las condiciones de habitabilidad para los animales porque se encontraron excrementos por todas partes, siendo poco higiénicos con las mascotas”.



Los animales recibirán atención veterinaria con laboratorios para determinar qué tipo de enfermedades presentan y, posteriormente, serán reubicados.

Las dueñas de las mascotas son Sonia Baraque Vadalá, de 80 años, y su hija Ana María Vadalá, de 50 años, quienes según las autoridades respondieron con actitud agresiva, lanzando aguas negras, piedras y botellas de vidrio, al equipo de funcionarios que intentó dialogar con ellas.

Los perros serán sometidos a exámenes de laboratorios. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

“Llegamos en forma pacífica y recibimos los ataques de estas señoras contra funcionarios y fuerza pública”, dijo el inspector 9 de Policía Urbana, Augusto Amaya.

Las dos mujeres fueron trasladadas a una clínica de la ciudad para que fueran atendidas y pudieran regresar a su hogar al término de la intervención.



“Hay una situación de maltrato animal y la ley no permite una tenencia irresponsable de animales”, dijo la inspectora 14 de Policía Urbana, Carolina Novoa, quien aclaró que no se efectuó ningún desalojo, “intervenimos la condición infrahumana, queda abierto un proceso de intervención familiar, a cargo de una comisaría, ya contactamos a los hijos y otros familiares, pero ninguno quiere hacerse responsable porque dijeron que no tienen buenas relaciones con ellas”, agregó.



A su turno, Paula Pineda, una de las integrantes del cuerpo de investigación del grupo GELMA, de la Fiscalía General, quien hacía parte del equipo interdisciplinario que atendió la situación, confirmó: “Aquí evidenciamos condiciones pésimas de salubridad, acumulación de objetos y excrementos. En cuanto a los animales, los perros estaban en mejores condiciones físicas que los gatos, estos últimos son los que están en mal estado. Las condiciones de la vivienda no están aptas para vivir”.