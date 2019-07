Asesino de tía en Barranquilla dijo que la veía como una madre 

El pasado 3 de junio Jorge Vélez Amador tuvo un altercado con su tía Aracelis Amador a quien cuatro días después asesinó con un golpe contundente y no contento con eso quiso desaparecer el cuerpo descuartizándola.

Así lo reconoció Vélez Amador en la audiencia en la que fue condenado a 39 años de prisión y en la que estalló en llanto tras relatar que a la víctima, de 70 años, la veía como a su madre y que todavía no entiende las razones por las cuales la asesinó dentro del apartamento de esta en el norte de Barranquilla.



En la misma diligencia el abogado Carlos García Amador, uno de los tres hijos de Aracelis, denunció que su primo, Jorge Vélez Amador, lo amenazó a través de mensajes de voz.



“Me está haciendo un constreñimiento extorsivo. Que si yo sigo interviniendo y si le sale una pena grandecita, él me como señala determinador de terrorismo y de constreñimiento”, sostuvo el jurista.



Pese a que se conocieron esos hechos, el asesino de Aracelis siguió mostrándose arrepentido y sin entender lo sucedido.



“Mi mamá me regaló pequeño. A mi no me daban regalos de Niño Dios. A mi hermano sí. A mi no. Yo tuve un resentimiento hacia ella por eso. Yo veía a mi tía como a mi mamá. Tres días antes tuvo un problema conmigo”, dijo sin parar de llorar.



En el momento en que la juez 9 penal del circuito de Barranquilla comenzó a recordar los hechos Vélez Amador se descompuso notoriamente.



Durante media hora el sindicado escuchó la voz de la juez leyendo la sentencia en una audiencia virtual. El condenado estaba desde la Penitenciaría El Bosque en la capital del Atlántico.

