APP del río Magdalena en la agenda de hoy de la asamblea del BID 

El presidente de la República Iván Duque participará de forma virtual este martes en la instalación de las sesiones oficiales de las 61 Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que inicia hoy en Barranquilla.



El mandatario estará en la Sexta Reunión Extraordinaria de Presidentes de ProSUR, cuyo tema central será la Recuperación post Covid inclusiva y sostenible en América del Sur. 8:00 a.m.

La Reunión de presidentes de Prosur se desarrollará de la siguiente forma: La agenda incia paralela Circuito Colombia, que se transmitir´á desde las instalaciones del Centro Eventos Puerta de Oro a 10:15 a.m.



Seguirá el conversatorio 'el impacto de los huracanes Iota y ETA en el Caribe colombiano' a las 10:45 a.m. Sigue el conversatorio Solidaridad por San Andrés a las 11:30 a.m.; y el lanzamiento del libro Transición energética. 2:20 p.m.



A las 3:00 p.m. está programado el evento Río Magdalena, un cambio de paradigma, y la firma de acuerdo entre Panamá y Colombia para la interconexión eléctrica entre ambos países.



La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, presentará el cierre de la APP del Río Magdalena, proyecto que busca mejorar la navegabilidad por esta arteria y que demandará inversiones por 1.6 billones de pesos.



La jornada cierra con los conversatorios Energía, 3:20 p.m., e Infraestructura y comercio como motores de la reactivación. 4:00 p.m.



Las personas interesadas en seguir esta agenda deben registrar para seguir la transmisión en streaming de los eventos.Informes en registro.asambleabid2021.com

BARRANQUILLA

