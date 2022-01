El comediante barranquillero Juanda Caribe denunció en sus redes sociales que fue víctima de un asalto violento cuando se desplazaba en su camioneta con su equipo este martes en Barranquilla. El humorista asegura que fue encañonado por varios hombres armados y le robaron su vehículo, su celular, sus documentos y dinero.

"Me han robado en Barranquilla, mi camioneta, mis documentos, mi celular, todo. Dos carros llenos de tipos armados, nos encañonaron a mi y a dos compañeros de trabajo y amigos, además. Doy gracias a Dios por la vida porque lo material se recupera", trinó Juanda en su cuenta de Twitter.

Me han robado en Barranquilla, mi camioneta, mis documentos, mi celular, todo. DOS CARROS llenos de tipos armados, nos encañonaron a mi y a dos compañeros de trabajo y amigos ademas. Doy gracias a Dios por la vida porque lo material se recupera. #Inseguridad — JUANDA CARIBE (@juandacaribeco) January 12, 2022

Caribe asegura que vivió momentos de pánico y temió por su vida y la de sus compañeros. "Hoy siento que volví a nacer porque cerré mis ojos esperando el disparo de un tipo que gritaba que me iba a matar", dijo.



El humorista señaló que lamenta la situación de inseguridad que se vive en Barranquilla y el resto del país, y que no le desea a nadie lo que le sucedió.



"Créeme, lo que sentí ayer fue una vaina del máximo temor, sentir como tu vida depende del nervio de un asaltante", agregó el humorista, quien finalmente utilizó el humor para referirse a su situación: "Me toca reírme de una situación que es tan triste. Yo me encuentro promocionando mi canción #ELJALAJALA y me jalaron el carro, la cartera, el celular y muchas cosas más".

Las investigaciones de la Policía Metropolitana

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que realiza las investigaciones para dar con la identificación y captura de los responsables del hurto del que fue víctima ‘Juanda Caribe’.



“Tan pronto fue reportado el hurto, se activó el Blindaje Zonal con el cual se realizó el ‘Plan Candado’ para evitar que el vehículo que fue hurtado fuera sacado de la ciudad. Las diferentes patrullas de los cuadrantes fueron alertadas para la búsqueda del automotor y de los delincuentes”, comunicó la institución.



Se conoció que el componente Investigativo del Escuadrón Antihurtos asumió la investigación de este caso y cuenta con información y videos de cámaras de seguridad con los que esperan avanzar en el esclarecimiento de este hecho.



“La Policía Metropolitana de Barranquilla realiza un trabajo de prevención y contención del hurto de vehículos en distintas modalidades en la ciudad, dando como resultado la recuperación de más de 80 vehículos durante 2021 y dos en lo que va corrido del año”, indicó la autoridad.

