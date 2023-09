En exclusiva con EL TIEMPO, el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, se refiere a varios temas relacionados con su campaña política y los procesos que se adelantan contra miembros de su familia.



El exalcalde de Barranquilla contó las propuestas con las que asegura seguirá mejorando el desarrollo de la ciudad, especialmente lo relacionado con la inseguridad, tema central entre las peticiones de la ciudadanía.

El candidato de Cambio Radical y de su hermano Arturo Char han sido tema central en el sector político, luego que la Corte Suprema de Justicia solicitara orden de captura internacional, contra el exsenador.



Aunque Alejandro Char prefiere no referirse al tema, aseguró que confía en su hermano y que como familia están para apoyarse.



Inicialmente, Char se refirió a su favoritismo ante los barranquilleros.

Las últimas encuestas le dan una gran ventaja sobre sus rivales, ¿ya se siente alcalde?

¡Me siento muy feliz y agradecido con la gente barranquillera! ¡Quiero mucho esta ciudad! Tengo por costumbre no adelantarme a los resultados de cualquier proceso. Sigo enfocado en trabajar por la gente, escucharla, conocer sus necesidades para cumplir con sus expectativas. A eso me dedico todos los días.

Alejandro Char encabeza las encuestas en Barranquilla. Foto: Prensa Alejandro Char

¿En qué radica su éxito con la gente?

He trabajado en estrecha comunicación con la gente desde hace más de 20 años y nunca me he detenido en este propósito. Escuchar a los ciudadanos y entenderlos es parte fundamental de un trabajo que hemos venido desarrollando en equipo.



Hoy contamos con una ciudad más amable, con servicios de salud de calidad, una oferta educativa que brinda oportunidades para el progreso de todos. Hemos recuperado los parques para el entretenimiento de la gente, contribuyendo a la creación de espacios amigables con el medio ambiente.

Hablemos de los cuestionamientos que le hacen a su familia, salpicadas por algunos escándalos, ¿siente que esto afectará la votación?

Mi familia está conformada por personas buenas y siempre ha trabajado duro para aportarle al país, para generar empleo, bienestar y desarrollo. Todo el mundo lo sabe.



Yo trabajo con integridad y transparencia, día a día, por nuestra gente y por eso mismo nos hemos ganado el cariño y la confianza de los ciudadanos. Agradezco mucho a mis padres el habernos inculcado la vocación de servicio y eso ha hecho que el pueblo barranquillero nos apoye siempre bien.

¿Qué piensa de que a los Char los llamen clan?

Un clan es un grupo de familias con ancestro común. Me siento orgulloso de mi gente, de mis raíces. Cada quien en nuestra familia ha desarrollado su vida y su carrera dando lo mejor de sí en lo empresarial, político, cultural, siempre nos mantenemos en contacto y como familia siempre estamos los unos para los otros.

Confío plenamente en la inocencia de mi hermano, en nuestra familia siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales y estoy seguro que con el equipo de abogados se presentarán todas las pruebas necesarias y contundentes que aclararán esta situación.



¿Cómo ve la ciudad en estos momentos?

Veo a Barranquilla como una ciudad llena de potencial y de cara al futuro, pero también con desafíos que deben ser abordados de manera efectiva.



Necesitamos seguir trabajando fuerte y con mucha visión para seguir avanzando en temas prioritarios como la generación de empleo, de emprendimiento y más oportunidades educativas para los jóvenes. Mejorar la seguridad es fundamental.

¿Siente que la ciudad ha cambiado en estos cuatro años?

La ciudad ha experimentado cambios significativos en los últimos cuatro años, y es importante reconocer tanto los logros como los desafíos pendientes. Mi administración se centrará en continuar el progreso y abordar las áreas que requieren mejoras.

¿En qué piensa que Barranquilla debe avanzar ahora?

Hay que avanzar en la mejora de la malla vial de la ciudad, infraestructura para hacer de Barranquilla una ciudad competitiva, más conectada e integrada con los mercados del Caribe, América Latina y el mundo.



Asimismo, impulsar el mejoramiento de las redes eléctricas de los hogares con mayor vulnerabilidad, acción que acompañaremos con la instalación páneles solares en los estratos 1 y 2 para aliviar las altas tarifas que se cobran en el servicio de energía.

El orden público se ha deteriorado de manera impresionante. ¿Qué pasó? ¿Fue el cambio de gobierno?

La inseguridad en uno de los problemas que más golpea a los barranquilleros. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

El deterioro del orden público es una preocupación importante para todos los ciudadanos. No podemos atribuirlo exclusivamente al cambio de gobierno, pero es necesario trabajar en estrecha colaboración con las autoridades para restaurar la seguridad en Barranquilla.



En mi plan de gobierno, propongo incrementar las capacidades institucionales para ofrecer mejores servicios de seguridad, convivencia y justicia a los ciudadanos.

¿Cuál es su propuesta contra la extorsión y el atraco?

Aumentaremos la cantidad de inspecciones de policía en Barranquilla y garantizaremos el funcionamiento 24 horas de dos de ellas. Modernizaremos el Centro de Traslado por Protección (CTP) para optimizar la gestión de comparendos. Fortaleceremos un sistema local de justicia, con enfoque en una prestación de servicios en red.



Nos proponemos también crear la Secretaría Distrital de Seguridad y el Observatorio de Delincuencia Circunstancial. Estos organismos nos ayudarán a entender las situaciones problemáticas y sus orígenes para poder implementar soluciones efectivas.



En colaboración con la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) y la Fiscalía General de la Nación, estableceremos una estrategia para acelerar la judicialización de los responsables de robos violentos.

La movilidad sigue siendo un gran problema en la ciudad, ¿qué piensa del pico y placa para particulares?

La movilidad es un desafío constante en la ciudad. El pico y placa para particulares es una medida que merece una revisión cuidadosa, considerando sus impactos en la congestión y la calidad de vida de los ciudadanos.

Expertos en movilidad coinciden en que Barranquilla necesita puentes, ¿qué dice usted?

Estoy de acuerdo en que Barranquilla necesita mejorar su infraestructura vial, incluyendo la construcción de puentes. Estos proyectos son esenciales para mejorar la movilidad y el desarrollo económico de la ciudad.

Barranquilla presenta una congestión vial cada vez mayor a pesar de la prolongación de la Circunvalar y otras obras. ¿Existe en su campaña algún plan para las vías?

No podemos negar la creciente congestión vial en Barranquilla. En nuestro programa, tenemos un plan integral para mejorar la movilidad de la ciudad, que incluye la inversión en infraestructura vial y la promoción del transporte público eficiente.



Para lograrlo, proyectamos la ampliación de la Circunvalar a 10 carriles entre la carrera 12A, Parque Bicentenario y Cordialidad. Estas acciones serán acompañadas de un plan agresivo de mantenimiento de la malla vial existente en pavimento rígido.



Asimismo, la reparación continua de la vía Circunvalar entre la carrera 46 y la calle Murillo. Eso implica darle continuidad a vías que descongestionan el tráfico y que están interrumpidas por predios en su trazado. Buscaremos construir y mejorar la infraestructura para la competitividad, conectando a Barranquilla de manera más eficiente.

¿Qué piensa del Ecoparque Mallorquín?

Inauguración del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. Foto: Vanexa Romero/ETCE

El Ecoparque Mallorquín es un proyecto importante que contribuirá a la calidad de vida de los habitantes de Barranquilla y al cuidado del medio ambiente. Estoy comprometido a llevarlo a cabo de manera responsable y sostenible.

¿Cuál es su mejor propuesta?

Ser más social que nunca. Que lo mejor de Barranquilla también llegue puertas adentro, a los hogares barranquilleros. Mi mejor propuesta es trabajar en conjunto con la comunidad para abordar los desafíos más apremiantes de Barranquilla, desde la seguridad hasta la educación y el empleo, con un enfoque en la inclusión y el desarrollo sostenible.



De este enfoque se desprenden muchas tareas que quiero desarrollar para avanzar hacia una ciudad más competitiva y productiva. La creación de programas para la promoción de la educación y la salud, son necesarios para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros, así como continuar el mejoramiento a los servicios básicos como agua potable, energía y saneamiento para la reducción de la pobreza.

Teniendo tantos buenos planes para la ciudad y una propuesta de gobierno tan ambiciosa, ¿por qué no asiste a debates?

Le doy la prioridad a la calle, al barrio, al parque. Ese ha sido mi ambiente natural desde que inicié mi carrera. Estoy dispuesto a dialogar y presentar mis propuestas en diferentes formatos para llegar a los ciudadanos de manera efectiva. Las redes sociales también me permiten dialogar e interactuar con la gente. Y pronto estaremos en un debate.

Si es ganador de las elecciones, ¿de ser alcalde cómo se entendería con el presidente Petro?

Como alcalde, buscaré mantener un diálogo constructivo con el presidente Petro y trabajar juntos en proyectos que beneficien a Barranquilla. La colaboración es esencial para el progreso de la ciudad y el país.

