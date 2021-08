Entre robles y música, artista atlanticense hace magia con la madera

En medio de la tranquilidad propia del campo, en el que solo se escuchan los pasos en el pasto de una que otra vaca suelta y el murmullo de los pollos encerrados en el galpón, el atardecer amarillento anuncia el fin de las labores de José Luis Blanco Patiño, en la finca Villa Lilia, de Baranoa (Atlántico).



Después de todo un día cercando el terreno, fumigando y ordeñando, el inquieto baranoero, de 45 años, no busca la casa, sino un rincón de la propiedad, localizada entre la cancha La Caimanera y el cementerio del pueblo, a 15 minutos de Barranquilla, para seguir dándole forma de alacrán a una madera tallada.

Mientras apoya el material en un cartón de metro y medio que le sirve de altar, cuenta que todo empezó accidentalmente hace siete años, cuando un primo le pidió madera para aprender a dibujar una figura religiosa.



Quedaron en reunirse unos días después, con el fin de llevarla a cabo, pero el primo incumplió con la cita. “Me quedó mal, nunca llegó. Me llamó la atención, como sé dibujar, dije ‘voy a empezar aquí’. Ahí hice una varillita, le saqué filo, comencé con ella y un machete”, recuerda Blanco, sin quitarle la mirada a una de las patas del alacrán.



Esa vez le demandó un poco más de un mes y luego continuó con perros, morrocoyas y osos; en un ritmo diario que lo mantenía ocupado hasta las 3 de la madrugada, planeando, tallando, al ritmo de las notas de un acordeón que se reproducen desde un pequeño parlante ubicado a un lado del área de trabajo artístico.



“Me ponía a hacer mis piezas a esa hora, porque yo quería aprender. La señora se molestaba, cada rato salía: ‘ajá y ¿a qué hora vas a dormir?’ Y yo le respondía ‘ahora mija, ahora’. Así aprendí, y el que me propuso eso nunca vino (Eliseo Blanco), pero le agradezco, porque aprendí”, dice entre risas.

Al alacrán de José Blanco ya se le ve forma. Foto: Kronos

En las piezas, a las que les dedicaba un mes cada una, ahora le es suficiente en cinco días. En ese sentido ya supera la barrera de las 500 creaciones, las cuales son compradas por los clientes, quienes le hacen el pedido con anterioridad; y, las que quedan, las pone a la venta.



“Con la música se eleva uno, se va uno lejos y no ve el tiempo, nada más ahí metido en la pieza que se está haciendo. También me sirve para distraerme, por lo menos yo no tomo, no soy callejero”, explica el campesino.

En pro del medio ambiente

A pesar de que su materia prima es la madera, ningún árbol del sector se ve afectado, evita la tala y, por el contrario, la siembra en el terreno es proporcional al material que ha usado en los centenares de piezas.



“Los vientos vienen con fuerza y tumban árboles. Ya ahí no puede uno hacer nada, lo que toca es sacar la maderita para la cerca y saco la que me sirva”, asegura mientras una gota de sudor cae en el alacrán de madera.



Sudor producto de un trabajo que le ha permitido mantener a su hogar conformado por su pareja y cinco hijos, de ellos, dos varones parece que quieren continuar con ese legado artístico, según indica.



Y ese aporte a la conservación del medio ambiente se refleja en el potrero arborizado con roble amarillo, melina y nim. “Todo el arroyo también tiene arborización, menos se pueden tumbar, porque eso ayuda a evitar una creciente mayor”.

A veces, hasta el perro acompaña al tallador y se alcanza a confundir entre las creaciones de su amo. Foto: Kronos

En ese sentido, trabaja con la madera seca y en cualquier tronco deforme es capaz de ver un espacio para la conformación de una imagen, ya sea para dibujarle o tallarle un perro o hasta un tractor.



“No hay pieza difícil, pero la del Cristo es la más complicada por la nariz, la forma de la barba. Ahora, también depende de dónde viene la madera, prefiero la pieza en una tabla que en tronco, porque este último lleva más trabajo”, sostiene el artista, rodeado de pulidoras, motosierras, varillas, madera viva, formol, lápiz y borrador.



Una lista de materiales con una función específica para todo un proceso que consiste en pulir la madera, observa el dibujo, lo pinta y comienza a tallar con un motortool hasta sacar la figura con formoles.

Casa propia a punta de madera

El resultado es una colorida figura de madera que se presta para coleccionar y decorar la vivienda del cliente, mientras que para José Blanco significa un ingreso adicional que le garantiza la construcción de su propia casa, la cual ya le prometió a su señora, como le dice.



“Le he hecho varias piezas (de madera) a la señora, pero después se las he vendido, por lo que, como le cuento, la casita no la hemos terminado. Ahí ya la llevamos más o menos, cuando la terminemos, todas las figuras se las regalaré a ella”, indica.

Además de su casa construida, Blanco Patiño guarda la ilusión de ampliar su arte con la suma de más materiales con los que ahora no cuenta, pero dice que para eso, tanto él como otros artesanos del pueblo, necesitan el apoyo de las instituciones locales.



“Ahora mismo estoy terminando la figura de San Gregorio, que ese sí me lo voy a llevar para la casa, porque soy devoto de él”, concluye no sin antes comprometerse a “no venderlo” y posteriormente soltar una carcajada.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

