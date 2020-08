El arroyo El Salao, la mortal corriente que azota a Soledad

Con la impotencia y el dolor aún presentes, Rocío recuerda la fatídica tarde del 4 de agosto, cuando el embravecido caudal del arroyo El Salao, a la altura del barrio Los Robles, en Soledad (Atlántico), se llevó a su hijo de 7 años.

La víctima y su hermana, de 13 años, jugaban bajo la intensa lluvia cuando la corriente se los llevó. La niña fue salvada luego de que un hombre se aferrara a las ramas de un árbol que sobresalían de la orilla húmeda.



Desafortunadamente, pese a las cabuyas y ramas que lanzaron para salvar al menor, no pudieron hacer nada por el niño, quien fue encontrado al día siguiente en el caño de Soledad.



Bastó con un momento de “descuido”, como lo reconoció Rocío, en medio de la tristeza que la embarga, a los medios locales, para la desaparición del infante.



Según cifras del colectivo Arroyos de Barranquilla –liderado por el profesor Diego Feria, del colegio Marco Fidel Suárez–, ese ‘monstruo’ alcanza hasta ocho metros de altura cuando se llena de agua.



De acuerdo con datos de este grupo, el niño se convirtió en la décima víctima mortal de El Salao, con registros desde 1993. Antes del niño, habían fallecido seis hombres y tres mujeres.



Dos de las últimas víctimas que se habían registrado en este arroyo se dieron por hechos ocurridos en el 2018, se trata de una madre y su pequeña hija, que perecieron en el afluente el 5 de noviembre de ese año, cuando iban en su vehículo por la vía canal del barrio Las Moras, en el mismo municipio, y el intempestivo caudal los sorprendió.



El padre de familia logró salir con ayuda de los vecinos, pero Madeleyn Ramos García y la menor de 5 años no lo lograron y fueron arrastradas por la fortalecida corriente junto con el carro particular hasta causarles la muerte por inmersión.



Según Feria, la trayectoria del arroyo El Salao se inicia en Galapa (Atlántico), recorre todo el occidente de Soledad y muere en el río Magdalena, para una longitud total de 9.155 metros.



Justamente esta medida lo hace el arroyo más largo de Barranquilla y su área metropolitana, superando al Don Juan, por 1.249 metros, y al Platanal, por 2.355 metros, siendo estos los más “poderosos” de la zona afectada.



“Es un arroyo poderoso que recoge agua de parte de Galapa. A la altura de la Murillo, hacia abajo puede alcanzar una altura de 8 metros y los conductores lo usan para atravesar cuando no está lloviendo”, dice Feria.



Una de las características de este arroyo es que de esos 9.155 metros de longitud de El Salao confluyen, a lado y lado, zonas residenciales con familias vulnerables.

De hecho, señala profesor, “cuando El Salao llega a la calle 30 se une con el arroyo El Platanal y, prácticamente, duplica el flujo de ambos arroyos”.



Cifras de Arroyos de Barranquilla muestran que esta problemática urbana ya deja un centenar de muertos, contabilizando el primero en el año 1933.



“Hay que trabajar la prevención con los habitantes de la zona, que son muchas familias. Muchas de las muertes registradas son producto de la imprudencia que cometen algunos ciudadanos. Está bien que el Estado intervenga y realice las obras necesarias, pero la gente debe respetar la corriente, debe tener mucho cuidado y tomar las debidas precauciones. Cinco centímetros de corriente rápida pueden tumbar a un ser humano que mide 1,80. Hay que hacer campañas de educación”, sostiene Feria.



Trabajos en canalización

Una semana después del trágico suceso, la alcaldía de Soledad –a través del secretario de Obras Públicas, Jáider Molina– anunció un trabajo de estabilización en la estructura erosionada del canal intercolector del arroyo El Salao y Platanal. También añadió que el arroyo en esa parte donde se registró la tragedia se encuentra canalizado.



Sin embargo, el funcionario dijo que, más allá de los trabajos que lleva a cabo la administración municipal en estos afluentes, el último hecho se debió a un “descuido” por parte de las personas responsables del menor.



“El arroyo en esa parte está totalmente canalizado. Esa tragedia sucede por el descuido en una época de lluvias, por dejar a los niños solos en la calle sin el cuidado de un adulto, y permitirles que se bañen en esa zona es una imprudencia por parte de los padres”, asegura Molina.



Por lo anterior, se hacen estudios con el fin de encontrar solución a la problemática que, según el funcionario, incluye canalizar y modificar las secciones.



Agrega que están desarrollando un proyecto para canalizar y determinar secciones de algunos arroyos que ya no tienen la capacidad, porque algunas personas “han invadido” su cauce, limitándoles el caudal, con lo que se generan represamientos.



“Se van a hacer reparaciones al canal intercolector, que conecta al arroyo El Salao con el Platanal por fallas en las estructuras existentes, se ha erosionado y se ha llevado unas placas. En 45 días, o menos, iniciamos”, dice Molina.



Precisamente, el daño se registra a la altura del box culvert de la calle 30, a 600 metros de la entrada principal al barrio Manuela Beltrán, en sentido norte-sur. Allí se intervendrán 40 metros del talud derecho y 80 del talud izquierdo y el fondo del canal.

Si bien son obras para impedir el desbordamiento de los arroyos, las mismas, dicen autoridades, serán complementarias a las medidas que tomen habitantes que conviven con El Salao.



