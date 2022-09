Una nueva emergencia desataron el mediodía de este martes las torrenciales lluvias que cayeron sobre Barranquilla.



En esta ocasión la situación se registró en la calle 85, en el norte de esta capital, donde las creciente súbitas de estas corrientes sorprendió a los conductores que se encontraban en la zona.

El arroyo llegó con tanta fuerza, que varios carros se tambaleaban ante la furia de la corriente de agua.



Con cabuyas y cuerdas debieron amarrar a varios vehículos, que se encontraban parqueados y fueron sorprendidos por el arroyo.



Hombres sujetaban las cuerdas y jalaban con fuerza para evitar que el agua se llevará a los vehículos.



No faltaron los conductores imprudentes que intentaron desafiar al arroyo y debieron pasar su sofoco.



Las escenas quedaron registradas en videos grabados con celulares, cuyas imágenes que se viralizaron en las redes sociales.



Hasta el momento las autoridades no reportaron tragedia ni perdidas de vida humanas.​

BARRANQUILLA