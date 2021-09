La trampa que le puso Barranquilla al problema de basuras en arroyos

Ante la preocupación y el rechazo general que han provocado en otros tiempos las imágenes de los arroyos arrastrando basuras, el Distrito de Barranquilla le puso una trampa a estos desechos, y no solamente se hace referencia al sistema hidráulico en el arroyo León.



Las campañas pedagógicas de las autoridades en conjunto con la comunidad provocaron que disminuyera la cantidad de residuos recolectados, por ejemplo, en el caño de la Ahuyama, Centro de la ciudad, según cifras de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI).



(Lea también: A acudiente le negaron ingreso al colegio de su hijo por su forma de vestir)

Las jornadas pedagógicas, que llevan a cabo diferentes grupos en los sectores aledaños a los caños, han creado conciencia en la gente FACEBOOK

TWITTER

Esta dependencia de Alcaldía ha detectado una disminución que oscila entre el 60 y el 70 por ciento, hecho que considera como un gran paso y un logro de toda la comunidad que vive, trabaja o transita en zonas circundantes a los cuerpos de agua.



“Creemos que esto es el resultado de tanto insistir sobre este tema de basuras en los caños, recalcando siempre la afectación que esta conducta trae a nuestro medioambiente. La gente ha tenido sentido de pertenencia”, dijo el gerente de la ADI, Alberto Salah.



El funcionario explicó que, con la coordinación entre un personal de esta dependencia y fundaciones aliadas como Fundcarcol, Unipez y Corprobame, se realiza un trabajo que consiste en entregar información precisa de las consecuencias que trae para todos arrojar basura en los caños.



Las labores contienen diálogos con la comunidad, jornadas de socialización y sensibilización, y entrega de folletos informativos, herramientas con las que han encontrado una reacción positiva de los habitantes.



“Hay que decir que las jornadas pedagógicas, que llevan a cabo diferentes grupos en los sectores aledaños a los caños, han creado conciencia en la gente, que ha entendido que es importante disponer la basura en las zonas establecidas para ello”, expresó Salah.

Facebook Twitter Linkedin

En el caño de la Ahuyama también se realizan campañas de sensibilización con comunidades aledañas. Foto: Tomada de Twitter: @ADI_BQUILLA

El sistema hidráulico

A estos trabajos con la comunidad se suma una estrategia que fue implementada en 2010 y básicamente es una trampa en el arroyo León que está diseñada y preparada para soportar hasta 100 toneladas de empuje.



En términos técnicos, la trampa es una estructura metálica, compuesta de unas rejillas o parrillas verticales, construida transversalmente al cauce o sección hidráulica del arroyo León, las cuales retienen todo tipo de basura orgánica o residuos sólidos. Solo pasa el líquido o el agua.



A esto se suma que son varias zonas las que recogen el agua y que finalmente termina en el León. Los canales de la Circunvalar, Las Malvinas, Paz-Bicentenario, Paz-Trinitarias y El Salado II. Esos arroyos recorren sectores de las localidades Suroccidente y Metropolitana, como por ejemplo los barrios El Rubí, El Edén, Florida, Las Terrazas.



También cubre Me Quejo, Por Fin, Los Olivos I, Nueva Colombia, La Manga, Ciudad Modesto, La Paz, Sourdis, Rosales, 7 de Agosto, Las Malvinas, El Bosque, 20 de Julio, Santo Domingo de Guzmán, Villa San Carlos y Las Américas.

(Le puede interesar: La historia del pueblo costeño que se quiere independizar)

Toda esa basura iba a parar a la Ciénaga de Mallorquín, el gran tesoro medioambiental, no solo de Barranquilla, sino del Atlántico FACEBOOK

TWITTER

“Toda esa basura iba a parar a la Ciénaga de Mallorquín, el gran tesoro medioambiental, no solo de Barranquilla, sino del Atlántico. Teniendo en cuenta esa circunstancia, se buscó esta alternativa como una manera de evitar que todos esos contaminantes fueran a parar a la ciénaga”, explicó el funcionario.



Por ello, se ha convertido en “la gran salvaguarda de Mallorquín”, como definen las autoridades del Distrito a la trampa, hasta donde llegaron 300 toneladas de basura con las primeras lluvias que se encargan de limpiar todos los canales aguas arriba con residuos acumulados.



Ahora, con esta segunda temporada de lluvias, la ADI estima que pueden bajar de 10 a 15 toneladas.



Estos residuos que van a parar a la trampa son: basura en general, los llamados inservibles, que son básicamente muebles y desechos de neveras.



“Una vez deja de llover y empieza a llegar todo ese material a la trampa, con maquinaria se extraen esos desechos. Estos se dejan secar y, luego, se cargan en las volquetas que los transportan y los disponen en el relleno sanitario de la Triple A, Los Pocitos”, explicó Salah.

Facebook Twitter Linkedin

Aspecto del otro lado del arroyo León, que desemboca en la Ciénaga de Mallorquín, libre de basuras. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Preocupación latente

Una de las ciudadanas que aseguró ser testigo de esas limpiezas a estos cuerpos de agua es Winys Lazcarro, quien pidió acompañar esos trabajos con mayor educación y vigilancia durante esta temporada de lluvias.



“No es posible que la gente tenga escombros y los eche al arroyo. He visto letreros con las prohibiciones, pero la gente no capta eso y se burlan. Hay que llevar educación a los barrios, donde no saben que tirar basura a los arroyos perjudica a los demás”, indicó la mujer de 62 años.



Un punto de vista similar ante la problemática tiene Elkin Luna, quien sostuvo que hay que trabajar en la cultura ciudadana para acabar con este flagelo desde la raíz.

Los encargados deben instalar más canecas cerca de los arroyos y hacer más pedagogía FACEBOOK

TWITTER

“Los encargados deben instalar más canecas cerca de los arroyos y hacer más pedagogía, porque el carro de la basura a veces pasa cada tres o cuatro días y eso pienso que influye, porque la gente ve que lo más fácil es botar al arroyo”, manifestó el barranquillero, de 32 años.



A estos pedidos de la comunidad se sumó la invitación de las autoridades por evitar el lanzamiento de basuras a los arroyos con el fin de prevenir inundaciones o represamientos de agua.



“Recordarles que arrojar basura a las calles, arroyos, caños o cuerpos de agua lo único que hace es poner en riesgo a toda la comunidad”, concluyó el gerente de ADI.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- La millonaria factura que año a año le pasa el río Magdalena al país

- Así es la vida de 6, el joven con el nombre más corto de Colombia

- El millonario robo a banco en Barranquilla