Barranquilla, ¿ante la amenaza de nuevos arroyos?

Cuando Barranquilla le apostó a canalizar arroyos, cada obra entregada solo recibía aprobación de la ciudadanía mientras nadie fuera arrastrado por uno de esos afluentes durante un aguacero.

(Lea también: 'Me arrastró dos kilómetros un arroyo y terminé en el río Magdalena')

Hoy, por lo general, no arrastran ciudadanos, por fortuna. Pero, en algunos casos, inundan casas, como sucedió en el barrio Universal II.



La administración distrital, a través del programa Barranquilla sin Arroyos, invirtió, en los últimos cuatro años, hasta 2019, aproximadamente 650 mil millones de pesos en seis de los arroyos más peligrosos, según información pública y actualizada en septiembre.



Este incluía el arroyo de La Felicidad, en el que se invirtió un aproximado de 143 mil millones de pesos y a su segunda fase, según se informó este año, 55.187 millones de pesos. Pero sin incluir el arroyo Hospital, donde se están invirtiendo cerca de 113 mil millones de pesos.

Con esto, un nuevo panorama tendría Barranquilla, en el que las principales calles no se paralizan, el tránsito fluye y la integridad de la ciudadanía se aleja del riesgo de morir inmersa en estos afluentes urbanos mortales.



Sin embargo, de ese panorama de nueva tranquilidad no pueden disfrutar parte de los habitantes de Rebolo, afectados por el arroyo Hospital, que a pesar de estar canalizado se desbordó a mediados de este año, dejando a centenares de personas damnificadas.

Una larga inversión en la canalización de arroyos es la apuesta de la ciudad. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Lo anterior se suma a lo ocurrido en septiembre en La Playa, donde las escorrentías se acumularon y no evacuaron en la zona más baja del corregimiento, después de un aguacero que provocó que el agua entrara a las casas y dañara enseres. Esto, impulsado por obras de la Circunvalar de la Prosperidad y la ausencia de un sistema de alcantarillado.



Asimismo, la comunidad de la carrera 21C, a la altura del barrio El Por Fin, reportó también en septiembre inundaciones en sus inmuebles, después de que el arroyo con el mismo nombre se desbordara. Según informaron, el hecho se repite cada vez que llueve.

El agua no evacuó inmediatamente apenas dejó de llover, sino que se quedó ahí por un buen tiempo. Las obras en la 30 están taponando ese canal FACEBOOK

TWITTER

Y ahora el Universal II

El caso más reciente fue denunciado públicamente desde las calles del barrio Universal segunda etapa. El lunes 26 de octubre, una fuerte lluvia generó escorrentías desde lo más alto de esa zona de la ciudad que terminaron estancadas en la calle 31 con carreras 5, 5A y 5B.



En los videos que compartieron los vecinos a EL TIEMPO, se puede observar que el agua le llegaba por la cintura a las personas que se atrevieron a circular en el área inundada, que afectó muebles y vehículos. Si bien años anteriores ya se había acumulado el agua, miembros de la comunidad aseguran que esta vez demandó un tiempo considerable para que evacuara.



De acuerdo con John Torregrosa, uno de los damnificados, una empresa de mensajería cerró la calle 31 y, para el desagüe, diseñó un canal que ha sido insuficiente ante la cantidad de agua que baja y, adicionalmente, las obras de ampliación en la calle 30, contratadas por el Distrito.

Desde que arreglaron la 30 miren como queda la cuadra de mi casa, casas inundándose y los carros no pueden estar ni siquiera @alcaldiabquilla quien responde en estos casos?? pic.twitter.com/Bx8CxvYQZh — Marcela Vega (@marcelapvr) October 26, 2020

(Le puede interesar: Indemnizaciones en Barranquilla suman más de 2.176 millones de pesos)

“Eso pasaba desde hace seis años, pero ahora que están haciendo los trabajos en la calle 30, el agua no evacuó inmediatamente apenas dejó de llover, sino que se quedó ahí por un buen tiempo. Las obras en la 30 están taponando ese canal”, aseguró el vecino afectado.



Ante estas circunstancias, la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) informó a los damnificados que “el represamiento nada tuvo que ver con los trabajos que se adelantan en la reconstrucción de la calle 30”.



Por lo anterior, los vecinos del sector indicaron que se sientes “presos” en sus propias casas cuando se presentan estos incidentes y pidieron a las autoridades competentes que verifiquen detenidamente la situación.

“Los trabajos son en la calle 30. Sin embargo, en el barrio Tayrona cerraron la calle 33 entre carreras 8 y 7D con el fin de canalizar un arroyo. Sí pudieron estudiar una solución de arroyos, aprovechando las obras de la calle 30, pero aquí que estamos a una cuadra no se tiene la disposición”, sostuvo otro de los residentes del sector.

Aspecto de las inundaciones en el barrio Universal segunda etapa. Foto: Cortesía Jhon Torregrosa

Posibles nuevos arroyos

Para el investigador cultural, Adlai Stevenson, los arroyos de Barranquilla obedecen a una configuración del tejido urbano en sus escorrentías y provienen de un desarrollo urbanístico sin planificación.



Recordó que de 1930 en adelante, a partir de análisis y estudios, la solución era costosa inviable. Y que los estudios de ese entonces, de hecho, no eran de solución, sino de factibilidad. Además, la administración distrital (2012-2015) tomó puntualmente los arroyos y los canalizó en una zona álgida del norte de la ciudad, pero de manera parcial.

Es posible que se formen nuevos arroyos, porque la canalización de algunos arroyos no obedecen a un criterio técnico, sino a un criterio caprichoso FACEBOOK

TWITTER

“Es posible que se formen nuevos arroyos, porque la canalización de algunos arroyos no obedecen a un criterio técnico, sino a un criterio caprichoso. Como es el caso del arroyo de la 89 y el de la 84. Trabajaron ahí, pero en la parte de arriba siguen exactamente igual”, dijo Stevenson.



Agregó que si el problema de los arroyos no se soluciona integralmente con planeación, en cualquier circunstancia de alta lluviosidad durante tres o cuatro horas los caudales, se congestionan y producen corrientes que terminan en otras partes de la ciudad.



Otra es la opinión del docente del colegio Marco Fidel Suárez, Diego Feria, quien lidera el proyecto colectivo Arroyos de Barranquilla. Según los seguimientos que ha realizado a través de los años con respecto a esta problemática, no se trataría de nuevas corrientes, sino de arroyos esporádicos.



“Cuando son aguaceros normales, de 50, 80 y 100 milímetros, todo transcurre con normalidad. Pero cuando son aguaceros extremos, que se producen cada cinco o siete años, las corrientes entonces no son frecuentes. Uno de esos cayó en Barranquilla hace tres semanas”, explicó el académico.

Sistema de recolección de aguas lluvias

El presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Ismael Quintero Espinosa, expresó que, para analizar este caso de nuevos arroyos, se deben tener en cuenta la variación de las lluvias a través de los años, sus desplazamientos con el tiempo, fenómeno de La Niña, infraestructura y crecimiento de la población.



Recordó que el hecho de que se canalice un arroyo o una corriente no quiere decir que se esté disminuyendo la cantidad de agua y, ante el crecimiento de la ciudad, también se va dando un proceso de impermeabilización o, en otras palabras, más concreto que impide que el agua se infiltre.



“En términos generales, las canalizaciones han podido recoger volumen de las aguas, pero queda mucho trabajo por realizar. Hasta ahora se han solucionado de manera puntual ciertas escorrentías, pero ya debemos estar entrando en un proceso en que la ciudad genere un plan maestro y una integración del sistema de recolección de aguas lluvias”, propuso el ingeniero civil e hidráulico.

(Le recomendamos: El arroyo El Salao, la mortal corriente que azota a Soledad)

Según Quintero Espinosa, la idea es que este sistema permita darle una gestión a esas escorrentías. Pero a la vez generar conciencia en que la ciudad incremente sus zonas verdes, para que el agua vaya al subsuelo y no escurra por las vías.



Así como se tuvo en cuenta las versiones anteriores, EL TIEMPO intentó consultar la posición del gerente de la ADI, Alberto Salah, pero no obtuvo respuesta desde esta dependencia de la administración distrital, a la cual le piden los ciudadanos darle solución a la problemática de arroyos.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com