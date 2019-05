El momento cuando arroyo arrastra carro a enorme hueco en Barranquilla

Justo cuando el Distrito de Barranquilla, en el marco de la política de canalización de arroyos y atendiendo fallo de la Corte Constitucional, del 22 de mayo de 2019, confirmó que realizaría acciones para proteger a los ciudadanos del arroyo Hospital, se presentó una emergencia durante el aguacero que cayó en la tarde de este jueves sobre la ciudad.

Se trata de una camioneta tipo van que cayó en una enorme socavación, en la carrera 33 con calle 32, barrio San Roque, en el centro de la capital del Atlántico, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente. La situación quedó consignada en un video hecho con una teléfono celular, el cual se ha hecho viral.



Eladio Pertuz, habitante del sector, confirmó que en el vehículo no iban personas, ya que este se encontraba estacionado al momento de comenzar a llover. Impresiona que el responsable del automotor lo amarró a una reja para evitar que este fuera arrastrado, pero las fuerzas de las aguas fueron más contundentes.



"La reja fue arrancada y por fortuna no iba nadie dentro del carro y no hay pérdidas humanas que lamentar. Ahora el problema es que el carro no aparece", manifestó Pertuz​

¡Impresionante! Barranquilleros registraron en video el momento en que un vehículo es arrastrado por un arroyo en la capital del Altántico. Los bomberos se dirigen a la zona para ayudar a los afectados por la emergencia. #NoticiaEnDesarrollo https://t.co/UDpSPqqVvJ pic.twitter.com/qlOES8JSLl — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 23 de mayo de 2019

Justo sobre la prevención que había que tener por el arroyo conocido como Hospital, el secretario Jurídico de la Alcaldía Distrital, Jorge Padilla, había manifestado que: “en el Distrito de Barranquilla, dentro de la política de garantizar una mejor convivencia ciudadana y la prevención del riesgo de desastres naturales, ha ejecutado hasta la fecha 66 kilómetros de canalización de arroyos en distintos sectores de la ciudad, con una inversión de 1.12 billones de pesos".



Padilla agregó que a la fecha hay un avance por encima del 87 por ciento. "En desarrollo de estas obras han podido resultar afectados algunos sectores, lo cual es entendible por las condiciones en que se ejecutan las obras".

En el lugar de emergencia, organismos de socorro hacen presencia para realizar el rescate del vehículo que se fue por el socavón.



La Alcaldía Distrital, por su parte, reitera su compromiso de seguir trabajando sin descanso por una Barranquilla sin arroyos, un proceso que, si bien genera dificultades transitorias en algunos sectores, significará una solución a la tragedia de muchas décadas y un impulso definitivo a la transformación de nuestra ciudad, tal como puede observarse con los arroyos que ya han pasado a la historia en varios puntos donde la pérdida de vidas humanas y la parálisis del desarrollo eran frecuentes cada año".

BARRANQUILLA