Barranquilla será modelo de la reapertura económica del país

La reapertura de todos los sectores de la economía iniciará en Barranquilla la próxima semana.



Es decir a partir de la primera semana de junio inicia en esta capital la implementación de un modelo de reactivación progresivo y acelerado, que será modelo nacional.



Así lo anunciaron el alcalde Jaime Pumarejo y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quienes dieron a conocer el ‘Plan de Bienestar para la Reactivación’, ante empresarios y gremios de Barranquilla y el Atlántico, realizada el pasado fin de semana.



“Barranquilla la ciudad más avanzada (si quitamos a Leticia porque la pandemia que allá se vivió tuvo características más cercanas a la brasilera)”, dijo Ruiz.



El empresario enfatizó que aquí se alcanzaron todos los picos. “La prevalencia es aquí de 90 o 95 por ciento, lo cual quiere decir que más de 90 de cada 100 ha tenido contacto con el virus y puede tener un grado de inmunidad”.



El ministro de Salud sostuvo ante la clase empresarial que estas cifras reducen la incertidumbre. Sumado a las dinámicas de la vacunación que está blindando a los mayores de 60, y que esta semana se empezó con otras poblaciones.



“La idea es cómo desescalamos de manera razonable las restricciones, cómo girar el marco, cómo iremos consolidando esa experiencia”, subrayó.

La hoja de ruta

En estos momentos se está pensando en la reapertura de gimnasios, áreas culturales (teatros, cines) con foro amplio, áreas deportivas, espectáculos deportivos con público (estadios, coliseos).



La idea es que no debe haber restricción para espectáculos culturales al aire libre. El siguiente paso es ya no la alternancia sino la reapertura total.

“Estamos pensando en el turismo académico (foros, congresos) y no académico que, según la evidencia científica, tampoco plantea mayores riesgos. El contagio por turismo es sumamente bajo”, precisa el ministro de Salud. “En todos los casos, la fórmula es: aire libre, ventilación y distanciamiento”, agrega.



El funcionario considera que el sector educativo debe haber presencialidad completa de primaria, no alternancia, y que las universidades también deberían poder abrir.



“Este alcance es muy positivo, para que el niño vaya saliendo de problemas de maltrato, obesidad y salud mental. Si ya estamos vacunando a profesores de educación básica y universitaria, no debe haber razón para mantener restricciones”.



“Desde la próxima vamos a estar en Barranquilla, para acompañarlos en el proceso e ir definiendo cronogramas. Qué se puede abrir y de qué modo”, indicó.



Sobre el tema el alcalde Jaime Pumarejo agradeció al gobierno que haya escogido a Barranquilla como una de las ciudades piloto, en conjunto con Leticia, para la reactivación económica del país.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y el alcalde Jaime Pumarejo presentando el plan de reapertura económica a los empresarios. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

“Lo hace por la alta capacidad médica y la alta capacidad instalada en la ciudad”, sostuvo, al precisar que ya la idea es tener cada semana una apertura e ir modelando así el proceso.



“Nos asegurarnos de que la reactivación económica funciona, genera empleo y llegue a los más necesitados”, dijo el mandatario.



“Vamos a ingresar, entonces, a la nueva normalidad muy pronto”, comentó el ministro de Salud.

Reacción de los gremios

Desde el sector empresarial la directora ejecutiva de Fenalco Atlántico, Yilda Castro, recordó que el comercio ha sido el sector más duramente golpeado, pero que han acatado y acompañado todas las medidas, no solo de restricciones sino de bioseguridad.



“Este es un gran respiro. Nos da tranquilidad y confianza. Lo clave ahora es acelerar la vacunación”, dijo Castro.



A su turno el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, destacó el hecho como una gran noticia para la ciudad y el país.



“Creemos que nos vamos a recuperar. Importante fortalecer el esquema de vacunación, logrando que los privados puedan comprar y aplicar las dosis a sus empleados y sus familias”, manifestó Fernández.

Amplían la emergencia sanitaria

El 30 de agosto se vence la emergencia sanitaria, que permitía emitir decretos de cierres y restricciones para contener el virus.



“La vamos a extender tres meses más, pero intención es diferente: asegurar la reapertura segura y completa del país”, puntualizó el ministro.

