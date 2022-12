El transporte público colectivo de Barranquilla y el área metropolitana comenzó, este lunes, una nueva era con la puesta en marcha del sistema de recaudo, control de flota e información al usuario, Sibus.



Inicialmente, Sibus arrancó con 361 de un total de 2.700 buses urbanos, los cuales ya están técnicamente habilitados.

Los buses habilitados contarán con calcomanía indicativa de Sibus. Foto: Cortesía Área Metropolitana de Barranquilla

“Este mecanismo significa un gran ahorro para los usuarios porque podrán hacer transbordos en varias rutas sin pagar un nuevo pasaje al cambiar de bus, además, mejora la seguridad de conductor y ciudadanos porque establece en tiempo real llegada y salida de los pasajeros, teniendo un control de las variables operativas de las empresas", indicó el alcalde Jaime Pumarejo Heins.



De acuerdo el Área Metropolitana de Barranquilla, este primer paso contó con 11 rutas de las empresas Alianza Sodis, Embusa, Flota Ángulo, Cotraab, Coolitoral y las rutas Juan Mina, Makro, Santuario, Las Nieves, Las Palmas, entre otras.



Además, según el director de la AMB, Libardo García, su comienzo no implica que no se pueda utilizar el dinero en efectivo por parte de los usuarios.



"Inmediatamente no desaparece el dinero en efectivo en el pago del pasaje, el inicio de operaciones de Sibus se hará en forma gradual mientras los usuarios lo van conociendo y aplicando#, explicó García.



Agregó que "el objetivo de esta fase es verificar de manera controlada el buen funcionamiento de Sibus en todos sus componentes y evaluar el comportamiento de los usuarios en su interacción con esta herramienta tecnológica, pionera en Colombia en integrar bajo una sola plataforma un transporte colectivo de cara al usuario”.



En las próximas horas se dará a conocer los 15 puntos de entrega de tarjetas. Según García, ya van 80 mil usuarios inscritos, quiénes han personalizado su tarjeta y serán los primeros en recibirlas.



Para realizar las recargas, se anunció un convenio con Supergiros, pero se prevé ampliar las formas de recarga que implique más facilidad para el usuario , con opciones como Nequi, Daviplata, a través de código QR y otros medios de pago.