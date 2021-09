30 minutos duró la visita de Benedetti a la Fiscalía en Barranquilla

La llamada de cuatro personas influyentes alertaron al senador Armando Benedetti para presentarse de manera voluntaria a la Fiscalía en esta capital averiguar sobre una orden de captura en su contra de la Corte Suprema de Justicia, por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.(También: Monómeros apelará la orden de control impartida por la Supersociedades)

El senador barranquillero se presentó la tarde del lunes a la sede de la Fiscalía, en el centro de Barranquilla, a preguntar sobre las orden de captura.



La visita a las oficinas del ente investigador duró menos 30 minutos.

"Quiero hacer énfasis en que yo no he tenido las garantías que me merezco, pero igual no importa, yo confío en las instituciones y aquí estoy", dijo Benedetti al salir de la Fiscalía.



Benedetti contó a los periodistas que el pasado domingo recibió cuatro llamadas de las que él llamó "personas importantes", quienes lo alertaron sobre la orden de captura en su contra.

"El domingo me llama una persona muy importante y me dice que hay una orden de captura, y esta mañana tres personas más importantes que esa, me dicen que hay orden de captura", puntualizó el senador.

BARRANQUILLA