Convencido de que el merengue es un ritmo que no pasa nunca de moda y que es la identidad pura del dominicano, Aramis Villalona continúa el legado familiar de la música.



Integró por varias décadas la famosa agrupación de su hermano Fernando Villalona, más conocido como ‘El Mayimbe’, con las que tuvo la oportunidad de visitar Barranquilla, en un Festival de Orquesta de la fiesta más grande de Colombia.

Con la alegría propia que caracteriza al caribeño, Aramis atendió a EL TIEMPO, desde su casa, en Santo Domingo.

Su primera vez

Aramis Villalona. Foto: Prensa Aramis Villalona

“Recuerdo esa oportunidad en los años 80’s, cuando nos invitaron a participar en el Festival. Fue la primera y única vez que estuve en Barranquilla, suficiente para enamorarme de la ciudad y de su gente”, recuerda el artista.



Profesa un cariño inmenso por la ciudad y por Colombia en general. Y recuerda que en una de sus tantas giras, le ocurrió una anécdota con un grupo de colombianos en un concierto.



“Fue en Europa y un grupo grande nos pedía que le cambiara la letra a la canción que estábamos cantando en esos momentos que era ‘No hay nada mejor que ser dominicano’; querían que dijéramos que ‘no hay nada mejor que ser colombiano’, eso me hizo sentir tan bien de poder complacer a esos hermanos colombianos”, cuenta.

Y añade que hay algo que une y hace muy parecidos a los dominicanos de los colombianos y “es esa alegría por dentro, el amor por la música, por el merengue, por la salsa”.



Por varios años viajó alrededor de Latinoamérica con la orquesta, y luego tomó la decisión, a finales de los 80’s, de separase musicalmente de sus hermanos.



Creó su propio proyecto y entre 1986 y 1989 pegó temas como ‘Cerveza y mesa’, ‘Coco de agua’ y ‘La marea sube’.



Después hizo un retiro en el canto y se dedicó a ser manager o representante de la orquesta de ‘El Mayimbe’.

Retorna a escenarios



En el 2018 volvió a los escenarios con su propia orquesta y hace poco lanzó la producción ‘Soy tuyo’, que comprende 12 temas.



“Me ha ido bien, la pandemia del covid aquietó un poco las cosas y estamos volviendo a resurgir, por eso no me desespero, estamos trabajando mucho, sobre todo en este último disco que sacamos hace algunos meses y el cual hicimos con el corazón”, asegura.



Precisamente de ese trabajo discográfico se desprende el tema ‘Luna’, dedicado a su fallecida madre.



“Luna, tú que lo ves todo, dile cómo lloro, cómo es mi pena, dile que no duermo porque ella es mi sueño y mi despertar... Dile que la quiero mucho”, canta emocionado, y asegura que la letra es un poema para todos aquellos que atraviesan por la difícil situación de perder a ese ser querido.

Juntos tras 20 años

Hace unos meses, los hermanos Villalona (Fernando, Angelito y Aramis)se pusieron en la tarea de preparar el reencuentro de los tres con el público dominicano después de 20 años. Una experiencia que describe Aramis como “sensacional y extraordinaria”.



“Ha sido todo un éxito volver a estar juntos en un mismo escenario, volvernos a reencontrar y cantarles a ese público maravilloso todos esos temas que fueron éxito hace ya 30 años y más”, afirma.



El concierto de reencuentro fue el pasado 2 de septiembre en el Hard Rock Café Santo Domingo, en Blue Mall.



Allí, los intérpretes de merengue cantaron éxitos como ‘Mi vida eres tú’, ‘Tabaco y Ron’, ‘Feliz Cumbe’, ‘La Chula’, ‘Qué quieres que haga’ y ‘Arrodíllate’, entre otros, que pusieron a bailar a los asistentes.



“Tenemos pensado volver a repetir ese show el 15 de diciembre, para que el público y la gente de República Dominicana siga disfrutando y recordando esas épocas de gran idilio de la orquesta”, cuenta.



Sobre Colombia, aspira a volver pronto. Asegura que está trabajando y “en conversaciones” para poder concretar una visita al país, especialmente a Barranquilla, la ciudad que solo fue suficiente visitar una vez para quedar enamorado.

Un lío ‘de doble sentido’

El merenguero se vio envuelto en una polémica por el tema ‘Si la mamá me lo diera’, un ft. con el reconocido cantante el Prodigio, y el cual hace parte de su trabajo ‘Soy tuyo’.



La canción fue controversial desde su salida, por el doble sentido de la letra. El artista tuvo que presentarse ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNER) para explicar que el tema narra una historia de la vida diaria donde el hombre enamorado busca llegar a la madre a través del niño.



Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

