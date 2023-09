La visita de Shakira a su tierra para inaugurar el colegio Nuevo Bosque, construido con recursos del Distrito, su Fundación Pies Descalzos y otros aliados por el orden de los $ 16.700 millones, dejó un sinfín de temas para abordar y recordar incluso días después del evento.



La artista destacó en medio de la inauguración, el aprendizaje del inglés en los niños y las futuras generaciones, a la pregunta que le formuló EL TIEMPO sobre la importancia de aprender la segunda lengua y el impacto que esta tuvo en la vida y la carrera de Shakira.

“Yo siempre he sido muy insistente dentro de la fundación en promover el bilingüismo y me alegra saber que hemos coincidido en esto con el alcalde que ha hecho un gran trabajo promoviendo el bilingüismo”, comentó.



“A mí me abrió un mundo el poder aprender inglés y lo aprendí tarde, lo aprendí ya con 21 años, pero me cambió la vida para bien, me abrió nuevos caminos”, afirmó la cantante de gran fama a nivel mundial, al tiempo que elogió a los estudiantes que hoy en día aprenden a muy temprana edad desde las aulas de clase de los colegios públicos de la ciudad.



La cantante aseguró que ha sido insistente dentro de la fundación en promover el bilingüismo. Foto: Agencia KRONOS

“La niña que vieron qué bien hablaba el inglés lo aprendió hace un año; es que eso es lo espectacular de la educación, cómo se nota la transformación en tan poco tiempo, cómo un niño se evoluciona de una forma tan rápida y por eso la inversión que hacemos en educación, la inversión en recursos tanto económicos como esfuerzos humanos, todo aquello que invertimos en la educación se nota, y rápidamente, porque los niños crecen rápido también”, dijo la artista.



Con esto coincide el alcalde de los barranquilleros Jaime Pumarejo Heins, quien desde el inicio de su administración le ha apostado a una verdadera revolución educativa por medio de la cual todas las instituciones públicas de la ciudad hacen parte de la política pública de bilingüismo, pero también la revolución que ha permitido trabajar desde todos los frentes: construcción y adecuación de infraestructura educativa, remodelación de comedores y cocinas escolares, oportunidades de acceso a educación superior con programa como Universidad al Barrio, doble titulación y la consolidación de la primera institución universitaria pública en la ciudad.



Y es que como dice Shakira: “La satisfacción más grande de trabajar en educación es que no es tiempo perdido, no es dinero perdido, no son recursos perdidos, siempre se ven los resultados más rápido de lo que uno piensa”. Así lo ha visto Barranquilla, la ciudad que hoy es referente de educación a nivel nacional.

La artista disfrutó con la muestra folclórica que prepararon los estudiantes. Foto: Agencia KRONOS

Los maestros también aprenden inglés

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, una de las líneas estratégicas del programa ‘Soy Bilingüe’ está enfocada en el desarrollo profesional continuo de los maestros de colegios públicos; es decir, a docentes de primaria, profesores de área de contenido, directivos docentes y, por supuesto, docentes de inglés de las IED. Con el propósito de brindarles la oportunidad de aprendizaje de la lengua, y de fortalecer sus prácticas pedagógicas.



(Puede leer: En el Atlántico se promueve la siembra tecnificada de plátano)



Paralelo a la visita de la artista barranquillera, más de 600 docentes se dieron cita en la primera Semana Distrital del Bilingüismo, un espacio centrado en la reflexión pedagógica, principalmente, para docentes de las áreas de lenguas extranjeras; apuntando a la formación continua de los docentes para la implementación del bilingüismo en las instituciones educativas distritales.



Los grandes aliados de esta revolución educativa asistieron a la Semana Distrital de Bilingüismo 2023: Reimaginig education, Bilingualism in the making, donde pudieron aprender de nuevas prácticas y metodologías para la enseñanza del inglés, con el apoyo de invitados especiales y expertos en la temática.

Flor Díaz Ospino

