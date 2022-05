En los últimos días han subido las quejas por la prestación del servicio de energía en Barranquilla, no solo de los usuarios, sino del alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo, quien calificó las interrupciones reiteradas como inaceptables.



Además, la Procuraduría envió un requerimiento a la empresa Air-e sobre los correctivos que está aplicando para brindar una solución de fondo, luego de la contingencia presentada entre el 15 y el 17 de mayo.



El gerente de la firma, John Jairo Toro, explicó que el plan de inversión requiere suspender el servicio, al igual que los mantenimientos programados que se deben hacer. Y atribuyó a la mala herencia de Electricaribe la situación, ya que cuando se intervienen equipos con más de 40 años de uso en cualquier momento es posible que fallen.



¿Por qué los apagones de los últimos días?



En la subestación Las Flores hay equipos con 40 años de antigüedad, que implicó hacerle varias intervenciones. Entendemos de antemano las molestias cuando es necesario suspender el servicio, pero es ante eventualidades de carácter técnico se deben tomar acciones.



La mala herencia de Electricaribe significa que por varios años este tipo de circunstancias pueden seguir ocurriendo y siempre reaccionaremos para solucionarlo lo más pronto posible.



¿También hay malestar por apagones en varios sectores y pueblos?



La mejora del servicio es evidente y es del orden del 40 por ciento. Es decir, las horas sin servicio son 40 por ciento menos que con el antiguo operador. Reitero que eso nunca se había visto en la región. Continuaremos con las inversiones en la reposición de transformadores de potencia, construcción de nuevos circuitos y ampliación de subestaciones y la indudable mejora en el servicio a través de nuestra operativa.



¿Cómo hacer las obras sin afectar al usuario?



Todas las obras que se planifican siempre se hacen previendo impactar lo menos posible a los clientes. Incluso, en el evento de la subestación Las Flores, escogimos trabajar desde la medianoche para molestar lo menos posible. Además, hacemos transferencias, ponemos transformadores móviles, compramos un equipo de alta tecnología que permite realizar trabajos sin suspender el servicio y también trabajamos en tensión.



Sin embargo, hay equipos que están en muy malas condiciones y se hace necesario apagar por completo las subestaciones en muchos casos.



¿Qué piensa sobre las reacciones como la del alcalde?



Creo que hay que analizar en contexto la situación. Solo en el Atlántico en menos de dos años construimos dos modernas subestaciones (Caracolí y Norte) y estamos en un 95 por ciento de avance en la modernización de la subestación La Unión, una de las más importantes del sur de Barranquilla. Estamos de acuerdo con el alcalde en buscar alternativas tarifarias vía subsidios, porque no se pueden comparar los consumos de la costa con los del interior del país.



¿Por qué se disparó el precio en el último mes?



Ni Air-e, ni ningún operador define la tarifa. Este es un sector altamente regulado donde las tarifas están vigiladas con lupa. Adicionalmente, hay que diferenciar el costo unitario del kilovatio hora y el valor de la factura final, que incluye otros componentes. Un ejemplo es que, del total de lo que ha aumentado del kilovatio hora, el 70 por ciento ha sido producto del costo de la generación, en la que Air-e no participa. La ola de calor ha sido bastante fuerte y esto ha contribuido a que en los hogares se consuma más energía y, por ende, suban los costos.

¿Cómo va el plan de inversión?



A toda marcha. Reportamos a la Creg un cumplimiento de más del 95 por ciento en el primer año a pesar del covid y las dificultades del transporte internacional. Tenemos nuevas subestaciones, circuitos, redes y barrios subnormales electrificados.



¿Hay compensación por el servicio no prestado?



La regulación establece un sistema de compensación por las interrupciones y, por ende, daremos cumplimiento a las normas sobre este particular.



¿Qué responsabilidad asumen en esta crisis?



Yo no diría que hay una crisis cuando el servicio está en el mejor momento de la historia de la región, según lo demuestran las cifras. Más bien hablaría de situaciones puntuales que pueden presentarse. Cuando se intervienen equipos con más de 40 años de uso en cualquier momento es posible que fallen como en la subestación Las Flores.