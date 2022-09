“No puede ser que producir un pan en Barranquilla sea más caro que en Medellín o Bogotá”. Las palabras son del alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo durante una intervención ante habitantes del sur de la ciudad, en la que advierte que si el Gobierno Nacional no atiende la situación del alto costo de las facturas de luz, convocará una movilización ciudadana en 20 días.



“Sino nos escuchan vamos a convocar la marcha más grande de la historia del Caribe colombiano”, advierte el mandatario, quien recuerda la demanda que interpuso a la resolución de la CREG que autoriza el alza en tarifas del servicio de energía.

Pumarejo presentó la semana pasada una propuesta para que se disminuyera el cobro de la energía en toda la costa, durante la instalación del Bloque Parlamentario Caribe, que se cumplió en Cartagena y en el que participaron parlamentarios de la región, gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, gremios y otros sectores organizados para impulsar acciones conjuntas en beneficio de las comunidades de esta zona del país.



“Todo el Caribe necesita que el Gobierno se meta la mano al dril, y nos pague los costos adicionales de la energía, además que los generadores de energía bajen la tarifa porque están cobrando mucho”, subrayó Pumarejo.

Tarifas justas para el Caribe

La propuesta expuesta por el alcalde Pumarejo fue la creación de un fondo de recursos públicos que permita la estabilización de la tarifa, en un valor justo para la región, a través de compensaciones monetarias directamente a los costos de prestación del servicio mitigando de esta forma el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional.



Con ello se busca reducir el impacto de las altas tarifas en la economía de los más de 11 millones de usuarios de la región Caribe, bajo principios de justicia, equidad y solidaridad.



El mandatario hizo énfasis en que la problemática tiene dos alcances: uno nacional, toda vez que el aumento de las tarifas de energía eléctrica se ha visto reflejado en todo el país, pero con mayor afectación en el Caribe.

Sobre ello, rechazó que aunque los embalses estén llenos, se ha usado la fórmula del índice de precio al productor para la remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores. “Eso quiere decir que al indicar que aumentó el acero, el concreto y muchos de los insumos de los productores, implique que se deba incrementar el costo de la energía”, por lo que sentenció que los embalses ya están construidos. “Hoy lo que estamos pagando es un costo de mantenimiento y operación, y el índice de precio al productor no corresponde a eso”, aseveró.



Esto ha llevado, de acuerdo con Pumarejo, a que muchas de las tarifas en Colombia tengan un aumento de generación de hasta 30% cuando esta tiene costos menores en las hidroeléctricas, no en las termoeléctricas.



“Lo que pedimos es que se trabaje con el gobierno y con el sector para revisar su estructura de costos y ofrecerle a Colombia una diferenciación en la manera como manejan las tarifas”, puntualizó el mandatario barranquillero.



Al respecto, recordó la demanda de los alcaldes de ciudades capitales de la región a la resolución de la CREG, reconociendo que esa no es la solución de fondo. “El problema es que le entregaron a Aire-e y a Afinia la región Caribe, pero les dijeron “defiéndase solos” porque les dijeron que tenían que comprar toda la energía a los generadores y a los transmisores y se la tienen que pagar toda”.



Para atender esto, las empresas le están cobrando al usuario que paga por el que no paga y por las pérdidas inherentes a 10 años o 15 años de malos manejos. “Debemos exigirle a los generadores y transmisores que hagan parte de la opción tarifaria”, con el fin de revisar un cobro a largo plazo para desde ya bajar los costos de energía. Mientras tanto, crear un fondo de estabilización de precios en el Caribe e incluirlo en el presupuesto nacional. “Así como lo hicieron cuando los colombianos tuvimos que asumir muchos de los proyectos y los errores en otras regiones, hoy pedimos lo mismo con el Caribe”, manifestó Pumarejo.

