Los habitantes de Barranquilla se preparan para elegir al próximo alcalde del Distrito para el periodo 2024 – 2027, en una jornada que está programada para el próximo 29 de octubre.



De los seis candidatos que se mantienen en la ‘puja’ por la administración Distrital está Antonio Eduardo Bohórquez Collazos, quien repite en su aspiración a esta instancia, tras pasar por el Concejo (2020 – 2023), donde llegó gracias al Estatuto de Oposición.

El barranquillero, de 56 años, fue coavalado por la coalición ‘Eso Va’, entre el Polo Democrático Alternativo y el Pacto Histórico. Es abogado y comunicador social, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Su nombre aparece de segundo en la lista de favorabilidad con el 7,2 %.



En medio de su campaña, Bohórquez habló con EL TIEMPO sobre temas coyunturales que preocupan a los ciudadanos, como la venta de Triple A, el futuro de Transmetro y cómo devolverles la seguridad, planteando la ‘paz total’ como solución.

¿Qué balance hace hasta ahora de su campaña por la Alcaldía de Barranquilla?

Una campaña interesante, intensa, mucho más después de los escándalos judiciales recientes, donde recibo a diario muchos apoyos y afectos, de quienes están de acuerdo con las propuestas de cambio que venimos explicando.

¿Cuáles son las principales propuestas que le presenta a la ciudadanía?

A.- Seguridad. Constituir e institucionalizar a Barranquilla, ciudad potencia de la vida, como la capital de la paz total alineada con las directrices del gobierno nacional. B.- Justicia Tributaria y tarifaria. Revisión y eliminación o disminución de excesos tributarios que no permiten las nuevas inversiones en la ciudad y no permiten crecimiento de la clase media.



Asesorar, apoyar y si es necesario subsidiar a quienes hoy padecen por los excesos en los cobros de las tarifas de servicios públicos, especialmente energía eléctrica y agua potable y aseo, para lo cual robusteceremos el fondo social existente y transformaremos la oficina de servicios públicos existente.



C.- Plan de ingreso digno, reconversión laboral y emprendimiento. Aplicar un Plan de ingreso digno, reconversión laboral y emprendimiento, con base en lo dictado en el acuerdo 014 de 2021 del concejo de Barranquilla, de mi autoría, dirigiendo los recursos del orden nacional y local que correspondan para superar la informalidad y lograr ingresos acordes a la dignidad humana; acompañando estas medidas con la política de salud mental (Acuerdo 009 de 2021) y de Barranquilla hambre cero (Acuerdo 006 de 2022), también de mi autoría como concejal de la ciudad.

Antonio Bohórquez es segundo en las encuestas. Foto: Tomada de Instagram: antoniobohorquez_c

¿Qué significa para usted el apoyo que le brinda el Pacto Histórico en medio de algunas diferencias y discusiones que se presentan al interior de este partido?

De enorme importancia el haber logrado que el Pacto Histórico, con todas las organizaciones que le conforman, estén haciendo unidad en torno de por si es ya un gran logro, un triunfo, que nos anima y nutre para que – junto a las ciudadanías libres, habitantes de todos los sectores y de visiones diferentes, alternativos o no, que hoy vienen acompañándonos y sumándose - ganemos el próximo 29 de octubre.

Una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es la inseguridad, ¿Cómo se enfrenta esta problemática?

Paz total para la ciudad, incluyendo aumento significativo de inversión social en las zonas donde surgieron y persisten cifras alarmantes por falta de ingresos e informalidad, deserción escolar, inseguridad alimentaria, entre otras.



Al tiempo de entrega de recursos, cuando corresponda, a las instituciones competentes para atacar desde todos los ángulos, especialmente con inteligencia y alta tecnología, los aparatos criminales y sus finanzas y aumento cualificado de pie de fuerza y reasignar tareas de seguridad a uniformados que hoy prestan sus servicios en el área la de movilidad.



Replantear estrategias y objetos contractuales que no han dado los resultados necesarios hasta la fecha e implementación privilegiada de la cibernética, robótica, tecnología de identificación de rostros, iris o retina, sonidos, entre otros.

Otro tema que aqueja a los barranquilleros es el costo del servicio de energía, ¿Qué solución plantea al respecto?

Utilizar los instrumentos de ley para evitar los abusos de quienes presten el servicio. De ser necesario, traer recursos para nutrir el fondo social de ayuda a quienes no tienen como pagar el servicio o padecen por los excesos en los cobros.



Modificar jurídicamente la oficina de servicios públicos de la alcaldía, para que tenga un papel más protagónico de asesoría y ayuda en los derechos de las comunidades y de usuarios y consumidores.



Estimular la constitución de veedurías ciudadanas al respecto.

¿Qué haría su administración con el sistema Transmetro y las fallas que viene presentando?

Reingeniería, rectificación y si es del caso, liquidación. Creación de sistema multimodal de transporte masivo. Con revisión de las fallas en la concesión y de rectificación de errores, directamente con los actores de la movilidad.

La venta de Triple A también es un tema del que se ha hablado, ya siendo aspirante a la Alcaldía, ¿Cómo analiza esta situación?

Debemos recuperar este activo que nunca debimos haber perdido. Contamos con el conocimiento y la experiencia y la autoridad moral para lograrlo.



Las pasadas jornadas de elecciones en Barranquilla se han visto empañadas por presunta compra de votos, ¿Cree que hay garantías esta vez?

Los recientes pronunciamientos y decisiones judiciales indican que no estamos lejos de que se siga buscando corromper y dañar la democracia con la compra venta del voto. Debe haber más contundencia de las autoridades y más control ciudadano y denuncias al respecto.

Usted viene desde el Concejo Distrital con la figura de opositor, ¿Qué enseñanza y/o experiencia le ha dejado esta posición?

Más conocimiento de la cosa pública, y con excelente balance: logrando 6 acuerdos de mi autoría y ponencia, más 34 debates candentes y propositivos debates de control político y público y muchas denuncias, para mejorar. Más cercanía con problemáticas de comunidades y ciudadanos. Muchas soluciones para la ciudadanía.