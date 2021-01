Avanza proyecto que busca bancarizar a los pequeños mineros

En Colombia aproximadamente entre el 70 y el 80 por ciento de la minería que se extrae y se comercializa es informal. Es por esto que el Estado y las poblaciones no reciben las regalías y los beneficios a los que tendrían derecho.



Con miras a encontrar una solución definitiva a este problema, líderes mineros, políticos, universidades, el sector público y privado y la banca vienen desarrollando un proyecto denominado Bancarización Minera.



(Le puede interesar: Quintero pidió que envíen médicos a Medellín para la crisis del covid)

Apenas este proyecto va arrancar en el Congreso para surtir los cuatro debates en las dos comisiones y las dos plenarias.



Uno de los retos que enfrenta dicha propuesta es desestigmatizar, bancarizar y formalizar el sector minero.



Según Osvaldo Ordóñez, geólogo y docente de la facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la minería pequeña y mediana de oro, de agregados y carbón, entre otros, “son actividades que facilitan el lavado de activos porque es muy difícil que el Estado pueda hacer control de qué cantidad, de por ejemplo oro, se extrajo de un lugar x o y”.



El docente, quien además hace parte de la Asociación Colombiana de Exploradores, agrega que los grupos narcotraficantes o armados ilegales descubrieron esa falencia y comenzaron a excusarse en estas industrias para blanquear sus capitales y en el medio quedaron los pequeños y medianos mineros, barequeros, y revendedores.



No se puede desconocer que la minería, no solo de oro, constituye una oportunidad en materia económica, de recaudo y de empleo. En este sentido, de concretarse el plan, el gremio de los pequeños y medianos mineros, al tener un trato especial en materia financiera, acceso a educación, salud, vivienda y pensión, tendrá las puertas abiertas a un reconocimiento como el de cualquier otro gremio: el lechero o el cafetero. Igualmente, el país tendría acceso a los beneficios.



(También puede leer: Lo que puede y no puede hacer durante el toque de queda en Medellín)

El objetivo es acabar también con la llamada minería informal o ilegal. Foto: Archivo/El Tiempo

Los senadores Alejandro Corrales, del Centro Democrático, y Nora García, del Partido Conservador, han apoyado esta iniciativa con el propósito de que los bancos crean en el sector minero y de que se generen estrategias o soluciones en la trazabilidad entre el barequeo y la entrega del oro en la comercialización, de forma tal que las entidades también puedan tener la confianza en la transacción.



“No es solo una tarea del banco, es una cadena que parte desde la producción del oro con los barequeros o mineros, hasta que llega la comercialización y el recaudo en una entidad bancaria”, asegura Corrales.



Entonces, el proyecto pretende formar una cadena para dar solución a un montón de dificultades pequeñas, pero que, a su vez, buscan que los bancos tengan confianza en los mineros.



Lo primero que hay que hacer, y de hecho recientemente fue propuesto en la Comisión Quinta del Senado, es volver a censar los mineros del país o realizar una nueva inscripción de manera técnica.



Y es que en el país hay una problemática aún mayor que debe solucionarse. En Colombia hay registrados, en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), un poco más de 100.000 barequeros o pequeños mineros, pero realmente en el territorio, no pasan de 25.000 o 30.000, de acuerdo con cifras que maneja la Universidad Nacional.



(Le sugerimos leer: Hidroituango ahora enfrentará demandas que tomarían años en resolverse)

En Antioquia, la iniciativa toma fuerza. Foto: Juan Pablo Rueda

“Es decir que los otros 70.000 se inscribieron o fueron inscritos por algún tercero como mineros sin serlo, para usar sus nombres para comercializar principalmente oro. Los alcaldes fueron quienes otorgaron las inscripciones a los barequeros o pequeños mineros y esto es otro de los problemas que hay en la actualidad con los mineros, que muchos campesinos que no saben ni escribir o firmar o que no tienen nada que ver con la minería están inscritos en el RUCOM y en sus nombres se venden grandes cantidades de minerales, algunos entre 40 o 50 millones de pesos mensuales y sin ellos saberlo”, puntualiza Ordóñez.



De manera inicial Bancarización Minera será un piloto en el que la Universidad Nacional ya tiene desarrollados aplicativos y tecnologías que facilitan, precisamente, la trazabilidad con las personas. Las regiones donde se iniciará son Bajo Cauca, Chocó y Nariño, arrancando con el Banco Agrario o Colpatria que han manifestado estar interesados en participar siempre y cuando haya un mecanismo que investigue si los dineros son buenos o malos y que sea externo a los bancos.



La idea es que quienes saben del tema, ingenieros de minas o geólogos, se encarguen de ir a los territorios y hagan un barrido por los ríos, donde están los verdaderos barequeros o mineros, y los inscriban con sus respectivas fotos, huellas dactilares y datos reales en plataformas creadas especialmente para ello.



(Además: Esto pasará con la niña a la que le hicieron un tatuaje en Pereira)



Luego, los mineros pueden acercarse a los bancos y realizar sus transacciones, que estarán ya verificadas y ellos reconocidos como pequeños y legales mineros. “Puede que con esta nueva estrategia se metan algunos malos, pero no 70.000 y así será más sencillo para los bancos”, dice el académico Ordoñez.



Los beneficios con este proyecto son de parte y parte. En el caso de los mineros, venderán sus productos a un mejor precio y de manera legal y, por el lado del Estado, las nuevas transacciones ya formalizadas generarán regalías en los municipios donde se extrae y comercializa.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN