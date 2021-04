‘Año sabático’, corto que ya es suceso internacional

Como una historia que logra su contundencia a partir de su simpleza. En la cual lo dicho entre líneas salta a la luz y se hace explícito, puede definirse ‘Año sabático’, el corto del cineasta barranquillero David David, que ya cuenta con tres selecciones internacionales.

No hay pretensiones técnicas innecesarias en la pieza fílmica de 12 minutos. Con una fotografía sencilla y un diseño sonoro que ubica al espectador en espacios llenos de veracidad y vivencias, se entrega un retrato profundo de un personaje al que cualquiera logra sentir muy cercano.



‘Año sabático’ cuenta la historia de Carolina (Sheila Monterola), una cantante venezolana quien ante la crisis de su país sobrevive en Colombia como empleada de servicio doméstico.



El giro de la situación llega cuando la joven encuentra una oportunidad de retomar su carrera artística.



“Todas las historias nacen de semillas que van dejando en mí, situaciones que vivo mientras tengo la oportunidad de conocer lugares o personas. La mayoría de las veces no sé rastrear el origen de estas semillas, pero en esta experiencia fue muy claro: cuando estaba haciendo ‘La frontera’, mi primer largometraje, conocí varios amigos artistas que llegaron de Venezuela con la necesidad de trabajar para enviar dinero a sus familias, mientras mantenían la ilusión de ser artistas, y no alejarse demasiado de su proyecto de vida principal”, contó David acerca del origen de este nuevo filme.

David David se caracteriza por su serenidad al momento de dirigir. Foto: Prensa Garabato Films

Tras ser estrenado en Bogoshorts (certamen de cortos más importante de Latinoamérica), ‘Año sabático’ fue seleccionado en los festivales de cine latino efectuados en San Diego, Filadelfia y Chicago.



“Al ser un país con una industria tan sólida, en Estados Unidos hay espacios de distribución que nos permiten conectar entre cineastas y público. Es un honor para mí lograr estas selecciones porque estos festivales son especiales por su trayectoria, por la diversidad de su contenido, y porque conllevan votos de confianza de personas que ven mucho cine y que tienen un criterio bien formado sobre las representaciones que el latino ha llevado a la pantalla”, concluyó David.

