Angélica Álvarez Linares nació hace 21 años en Venezuela, pero a ojos del sistema es como si no existiera. Un error al momento de registrarla la mantienen hoy como una mujer de ningún lugar.



Su situación de apátrida la ha obligado a padecer una vida a medias: sin registro civil, sin cédula, sin pasaporte. A pesar de que iba a la escuela, no podía cambiar de colegio ni cursar actividades extraescolares, y con la mayoría de edad, no ha podido estudiar una carrera y le ha costado encontrar trabajo.

Angélica Álvarez se encuentra en estos momentos sin papeles. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

¿Qué pasó?

El motivo es que nadie le define su situación migratoria, porque cuando su padre (colombiano con nacionalidad venezolana) acudió a registrarla, lo inscribieron con su número de identidad de Colombia como si fuera de Venezuela. Ahí empezó el calvario y solo se percataron del error muchos años después.



“Al momento de poner en mi registro de nacimiento que su cédula era colombiana, pusieron de Venezuela, en el sistema aparece ese mismo número de cédula asignado a otra persona venezolana. Cuando cumplí los 9 años y me iban a sacar la identificación nos dimos cuenta del error”, explica Angélica Álvarez.



Comenzaron a hacer todo el proceso para poder enmendar la equivocación ajena, pero “hasta el sol de hoy” nada ha sido posible.



“Antes se agregaba una nota marginal (información complementaria al margen de la principal, que puede servir para modificaciones) al lado de la firma que podía anexarse al sistema, pero para la fecha en la que lo solicitamos ya no se estaba haciendo”, añade la joven.



El proceso se complicaba y les tocó asesorarse con abogados de oficio. “Nos decían que hiciéramos esto y lo otro, pero cada vez que uno llevaba las solicitudes que nos hacían nos rayaban los papeles con la excusa de que ‘falta esto, esto no va aquí, esto no es así’, y así pasamos muchos años en ese mismo cuento”.



No tenían para pagar un abogado personalizado y eso, según Angélica, influyó para que el Estado “hiciera lo que quisiera”.



“La ley es clara. No importa si mi papá era del Perú, de la China, de dónde sea, yo tengo derecho a tener mi nacionalidad”.

Situación empeoró

Angélica vive en Barranquilla hace cuatro años. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

En Venezuela la situación política empeoró y el proceso tuvo que ser suspendido. Su tema quedó archivado y ella tuvo que viajar a Colombia buscando mejores oportunidades.



“Mi mamá se quedó allá (estado Zulia) y como pudo logró solucionar el tema de mis dos hermanos, porque todos teníamos el mismo inconveniente. Ella les explicó mi caso, que yo me encontraba en Colombia, pero se metió la pandemia y toda la crisis migratoria con Venezuela y me fue imposible volver”.



El Estado venezolano le exige demostrar con papeles de la Registraduría Nacional su verdadera situación en Colombia. Indica que le “piden que les lleve un papel certificado de que yo no tengo ningún documento en Colombia”.



Hace cuatro años se radicó en Barranquilla y sin papeles le ha toca ‘guerreársela’ para poder sobrevivir. Hace poco más de un año recibió el Permiso Especial Temporal de Trabajo (PETT), por parte del Gobierno colombiano, con el que pudo conseguir un empleo.

¿Mal venir a Colombia?

EL TIEMPO consultó al abogado Temis Atencio, quien considera que, sin duda alguna, la decisión de viajar a Colombia pudo entorpecer más su situación.



“"Ella salió del país donde nació, sin un documento válido, a otro que es su patria por adopción, pero al que llegó indocumentada”, asegura.



“Si nos vamos al estricto sentido de la ley, ella es una colombiana indocumentada, porque el hecho de que sea hija de un colombiano la hace automáticamente colombiana a ella, pero ese error burocrático ha dejado a una persona sin patria”, afirma el abogado.



Atencio cree que es viable que Angélica Álvarez “inicie un proceso de reconstrucción, aunque es un pleito largo y tedioso. Puede aportar como prueba la copia del registro civil anulado en el que conste el error burocrático, pero este solo aplica en Venezuela”, explica.



Incluso, puede aplicar a una acción de tutela, “en la que deje constancia que se le está violando, por parte del Estado, el derecho a la nacionalidad. En el caso de Colombia, puede probar que es hija de un papá colombiano”.

Angélica con sus padres, quienes viven en Venezuela. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

¿Qué es la apatridia?

La definición legal internacional de apátrida es “una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”.



Esto significa que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Algunas personas nacen sin estado, pero otras se convierten en apátridas. Una situación de estas puede ocurrir por varias razones, incluida la discriminación contra determinados grupos étnicos o religiosos, motivos de género y vacíos en las leyes de nacionalidad, entre otros.



Cualquiera de ellos representa graves consecuencias para las personas en casi todos los países y en todas las regiones del mundo.

Causas de la apatridia

Angélica con su actual pareja, radicados en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

De acuerdo con Acnur, los vacíos en las leyes de nacionalidad son una causa importante de apatridia.



Cada país tiene leyes que establecen bajo qué circunstancias alguien adquiere la nacionalidad o las circunstancias en la que se les puede retirar.



Si estas leyes no se escriben adecuadamente y se aplican correctamente, algunas personas pueden ser excluidas y quedar sin nacionalidad.



Un ejemplo que da la Agencia de la ONU para los Refugiados son los hijos de padres desconocidos en un país donde se adquiere la nacionalidad por ser descendiente de un nacional.



La mayoría de las leyes de nacionalidad los reconocen como nacionales del Estado en el que se encuentran.



Otro factor que puede complicar la situación es cuando las personas se mudan de los países donde nacieron.



“Un niño nacido en un país extranjero puede correr el riesgo de convertirse en apátrida si ese país no permite la nacionalidad basada únicamente en el nacimiento y si el país de origen no permite que un padre transmita la nacionalidad a través de los vínculos familiares”.



Además, “las normas que establecen quién puede y quién no puede transmitir su nacionalidad a veces son discriminatorias. Las leyes en 27 países no permiten que las mujeres transmitan su nacionalidad, mientras que algunos países limitan la nacionalidad a personas de ciertas razas y etnias”.



En cifras de Acnur, a finales del 2021 el número total de desplazados por la fuerza, aquellos que han retornado a su hogar en el último año o personas apátridas, era de 94,7 millones.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @fdiazos