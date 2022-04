Se define a sí mismo como un artista diferente que quiere contar parte de su historia de vida por medio del rock y el pop. Nació en Barranquilla, se crió en Cali, reside en Bogotá, y su carrera ha sido mayoritariamente en el extranjero donde ha vivido entre México, Estados Unidos y Francia.



Su más reciente proyecto se llama Bipolar, donde comparte su experiencia desde que le diagnosticaron el trastorno de bipolaridad mientras vivía en Estados Unidos, situación que le significó un cambio profundo en su vida personal y profesional.



Ahora, Andrés Cuervo está de vuelta en Colombia tras firmar con su nuevo manager Julio Correal, para así tener un nuevo punto de inflexión en su carrera musical. Además, este viernes será quien dará la apertura del concierto de Alejandro Sanz en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

Andrés Cuervo acaba de firmar con Julio Correal, quien será su nuevo manager. Foto: Archivo particular

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Yo nací en Barranquilla y me crié en Cali. Cuando cumplí 18 años me fui a Miami en busca del sueño de ser músico, y encontré la oportunidad en 2008 cuando firmé con una disquera en México. Me fui a vivir allá, y en 2013 fue cuando todo empezó a tener más forma cuando firmé con Universal Music y Televisa.



Estuve allí varios años, grabé dos discos y los promocioné allá mismo. Tuve algunas canciones en los top de los 32 estados mexicanos, hasta que en 2016 me diagnosticaron con trastorno bipolar, y me fui a París a tomar un receso. Luego de eso, regresé a Colombia para retomar mi carrera con más energía que nunca.

¿Cuáles han sido los mayores retos en su carrera?

Lo que ha sido un reto es seguir siendo fiel a lo que quieres hacer, escribir, cantar y cómo decirlo. Muchas veces lo que más suena es lo que a uno le piden y lo que van dictando sobre qué debes hacer tú, y eso lo puede enloquecer a uno. Por ejemplo, nosotros con ‘No pidamos perdón’, canción que grabamos junto a Fanny Lu, estuvimos como número 1 en Centroamérica, pero a veces hay una presión de que si no haces urbano, reggaeton, y cosas así, es que no vas a funcionar.

Otra cosa también es que después de mi receso tuve que ajustarme a las dinámicas de las redes sociales que crecieron rapidísimo. Hoy en día son súper importantes, y hay un fenómeno de influenciadores, likes, seguidores, y de eso va dependiendo quién eres tú. Lo cual es un poquito absurdo, pero es una realidad ahorita.

¿Quiénes han sido sus referentes?

Cuando era chiquito, para mí Shakira era como un superhéroe. Era de Barranquilla y además ya lo había conseguido todo, entonces era un ejemplo a seguir. También desde pequeño me ha gustado Robbie Williams, y últimamente me encanta Miley Cyrus. En la onda del rock me fascinaba Gustavo Cerati, y también por supuesto David Bowie.



Siempre me fui fascinando con quienes no solamente cantaban, sino que también tenían todo un personaje detrás de sí mismos, y no les daba miedo de ser sí mismos sin importar si los demás se reían o lo que sea. Y eso también es lo que estoy tratando de decir con mis canciones.

Otra cosa que me ha marcado muchísimo en el arte son dos libros: ‘El principito’ y ‘El alquimista’. Lo que más me marcó fue lo que dijo El principito de que cuando realmente quieres algo lo suficientemente fuerte, el universo entero conspirará a tu favor para que lo consigas. Y me parece que todos deberíamos ser conscientes de eso porque es la única forma de conseguir nuestros sueños.

¿Qué ha significado el trastorno bipolar en su vida personal, y cómo ha trascendido a su vida profesional?

La bipolaridad cambió mi vida en todo el sentido de la palabra. A mí siempre me decían que tenía que tener vergüenza de hablar de eso y que era un tema que no tenía nada que ver. Pero siempre recuerdo cuando me diagnosticaron, el sonido de los carros de la ambulancia y la policía en Miami, y de cuando me internaron tres veces en un psiquiátrico.



Es algo que llevo dentro de mí, y estoy aquí no porque piense que tengo una voz espectacular ni que soy el mejor cantante del mundo, sino porque tengo mucho que decir, y tengo un mensaje que quiero transmitirle a la gente. Ese período me ha dado a mí un propósito gigantesco con mi música y conmigo como ser humano, entonces no ha sido solamente un aprendizaje, sino que también me ha traído un propósito.

¿Y cuál es ese propósito?

Es llevarle a la gente que no hay que tener pena ni asustarse de hablar de estos temas de salud mental. Hay que aprender a escuchar y aprender a ayudarnos, no solamente en los momentos buenos y por las cosas positivas, porque tú no sabes si tu mejor amiga, tus familiares o las personas que quieres pueden estar pasando por este tipo de cosas difíciles. Siento que ese es el propósito con mi trabajo musical, y conmigo mismo como ser humano.

Cada artista decide cómo quiere expresarse, y mi manera es llevar mensajes positivos para que la gente se pueda cuestionar, inspirar e identificar, como muchos otros artistas han logrado hacer eso conmigo.

¿Cómo se siente de abrirle el concierto a Alejandro Sanz?

A mí hace años me preguntaban a qué artista me gustaría abrirle un concierto alguna vez. Y estos días me reía, porque yo cada rato a Alejandro Sanz lo revisaba en YouTube y siempre me ha encantado porque ha sido fiel a su estilo.



Y he aprendido mucho de él, es alguien súper sencillo y me parece espectacular. Tú lo ves en el escenario con intensidad y poder, pero también es alguien queridísimo con todos los músicos y la gente que está detrás de él trabajando. Es alguien extraordinario. Ahora tengo la oportunidad de abrirle el concierto, y para mí es algo espectacular y maravilloso.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO