Una madrugada ‘agridulce’ tuvo la influencer Andrea Valdiri en Barranquilla. Mientras disfrutaba de una salida de rumba en una discoteca del sur de la ciudad, sufrió el robo de su celular.



En un video que fue difundido este sábado en las redes sociales, la mujer subió a la tarima y explicó que estaba haciendo videos del momento de la fiesta cuando le hurtaron el teléfono.

“Estaba mostrando los videítos de ustedes y todo. ¿Cómo me hacen eso?”, expresó Valdiri al público presente en el establecimiento comercial.



A su solicitud se sumó el animador de la discoteca, quien pidió el regreso del celular así sea de manera anónima sin conseguir respuesta positiva. Por su parte, la multitud también exigía la devolución.



“Entreguemos el celular, eso mañana se vuelve nada. Así que seamos honestos y, si no quiere ser boleteado, entréguelo en las barras. Y listo, se acabó el problema, pero quiero que ese teléfono aparezca ya”, dijo el hombre.

Andrea Valdiri lanzaba un sencillo en la discoteca

Andrea Valdiri se encontraba haciendo el lanzamiento de un sencillo musical en colaboración con otros jóvenes cantantes. Escogieron esta discoteca de la carrera 8, en la capital del Atlántico, para el evento.



El suceso tuvo gran acogida y los seguidores de la influencer formaron filas en la entrada del establecimiento desde horas de la noche del viernes hasta la madrugada del sábado que se extendió la celebración.



Así fue su presentación en la carrera 8

Valdiri hizo su aparición a la medianoche a través de una plataforma que se abrió paso entre el público. Cantó, bailó, se tomó fotos e interactuó con los rumberos y, pese al hurto de su celular, continuó con la programación, según explicó.



“No recuperé mi celular, pero me fui feliz. Gracias por acompañarme en este día y porque siempre me apoyan. Los amo mucho, mi gente. PD: les dije que sí para seguir con el show, muchos de ustedes no tienen la culpa de lo que pasó y pues con toda”, publicó en una historia de Instagram.



BARRANQUILLA

