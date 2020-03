Coronavirus: toque de queda para ancianos y niños en Barranquilla

Desde este fin de semana las personas mayores de 70 años y los menores de 18 años de edad, no podrás salir a la calle salvo a diligencias esenciales.



En el caso de los menores de edad solo podrán salir a la calle en compañía de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado para atender asuntos de fuerza mayor o extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso de que la autoridad así lo requiera.

Estas medidas hacen parte de las nuevas disposiciones del alcalde Jaime Pumarejo Heins, ante la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, encaminadas a la prevención y contención del coronavirus en Barranquilla.



“Hoy pasamos a la próxima etapa de nuestro plan y se llama ‘Barranquilla no sale a la calle’. Esto no es un simulacro, es nuestra nueva realidad. No son medidas temporales para el fin de semana, estarán vigentes hasta nueva orden”, agregó.

Si la Policía te encuentra en la calle sin justificación, te conducirá a tu casa y tomará las medidas pertinentes. Estamos preparándonos para lo que viene

Entre las nuevas disposiciones que se tomaron este viernes en Barranquilla, también está la prohibición de las reuniones sociales, familiares o de cualquier índole en la ciudad y no podrán conglomerarse personas en el espacio público. El único uso que se les puede dar a las vías es de tránsito.



“Nos tenemos que quedar en casa el mayor tiempo posible. Si la Policía te encuentra en la calle sin justificación, te conducirá a tu casa y tomará las medidas pertinentes. Estamos preparándonos para lo que viene. Esta medida empieza a regir a partir de mañana (sábado)”, advirtió el alcalde.

No se puede ingerir licor en zonas públicas

Entre las nuevas medidas que anunció Pumarejo, también está la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en determinados establecimientos y espacios, y se ordena el cierre de piscinas de uso colectivo, entre otras.



La prohibición rige para los establecimientos de comercio y en elementos del espacio público o puntos de encuentro, tales como parques, parques regionales o metropolitanos, distritales, zonales y locales; plazas y plazoletas; el Gran Malecón del Río Magdalena y sus paseos, zonas verdes y separadores ambientales.



De igual forma, se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes o alcohólicas en los antejardines de propiedad privada o terrazas.



También se indica que solo se permitirá la venta de bebidas alcohólicas para llevar, compra que se puede hacer en establecimiento comercial o través de comercio electrónico o por entrega a domicilio.

Cierre de piscinas

Mediante decreto distrital también se ordena el cierre de piscinas destinadas para el uso del público en general, sin ninguna restricción; de igual forma comprende las de uso restringido, entre las que se encuentran las piscinas de clubes, centros vacacionales y recreacionales, condominios, escuelas, entidades, asociaciones, hoteles, moteles y similares.



Se exceptúan de esta disposición las piscinas para fines distintos al recreativo, deportivo o al esparcimiento cuyas aguas presentan características físico-químicas especiales. Entre estas se incluyen las terapéuticas, las termales y las otras que determine la autoridad sanitaria.



