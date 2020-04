‘No sabemos a cierta el número de casos en la región Caribe’

Hasta la fecha, se registran 373 casos de covid-19 en la Región Caribe. Bolívar, es el departamento mayor número de pacientes contagiados, seguido de Atlántico y Magdalena.En Sucre y La Guajira, que tienen un caso, no hay laboratorios.

¿Cómo analiza el comportamiento de contagiados del covid-19 en el Caribe con el interior?

En la región hay 373 casos reportados según el Instituto Nacional de Salud (INS). Estos casos representan el 12, 01% de todos los 3.105 casos reportados en Colombia, si vemos los datos la mayoría de los casos se concentran en Bogotá y Cundinamarca con un 45,63%.



Estas diferencias podrían obedecer a varias razones, de las cuales quiero resaltar una muy importante en cuanto al bajo número de casos reportados en nuestra región: inicialmente las pruebas para la detección del virus estaban centralizadas; es decir, cada prueba que se tomaba debía ser procesada en el INS en Bogotá, esto tomaba tiempo para el procesamiento y algunas muestras al llegar al laboratorio no eran adecuadas.



Adicional a esto, la cantidad de muestras por procesar sobrepasaron la capacidad del laboratorio y por ende un retraso en los resultados para todas las ciudades fuera de Bogotá; paulatinamente se fueron habilitando varios laboratorios capaces de procesar dichas muestras en menos tiempo, actualmente hay 23 laboratorios habilitados para realizar este procedimiento en diferentes.



Hay muchos casos que faltan por ser reportados, eso es claro, y esto es porque al perder el nexo epidemiológico de la mayoría de los casos reportados y la falta de testeo universal a la población, no sabemos a cierta el número de casos que hay actualmente, no solo pasa en Colombia, también ha pasado en otros países y es relativamente normal un sub-registro de los casos en todas las epidemias.

Si uno mira las cifras de casos positivos Bolívar es el departamento más alto: ¿a qué cree que obedece?

Bolívar ha reportado 159 casos; Atlántico, 95, y Magdalena, 70, respectivamente. Cesar hasta hoy (ayer), 32. Para estos departamentos las medidas aplicadas en cuanto a la toma rápida y el procesamiento oportuno de las muestras ha ayudado a la identificación de estos casos, adicionalmente la dotación de los laboratorios de salud pública y la habilitación de laboratorios adicionales han permitido un mayor reporte.



Aquí juega un papel importante la premura en la resolución de los problemas y el reconocimiento de limitaciones de nuestro sistema de salud regional, las limitaciones de la red de hospitales y la capacidad tecnológica e investigativa de nuestra región.



Todo esto suma y nos prepara para el peor escenario y para la identificación de cientos de contagiados, pero no sustituye la búsqueda activa de casos con la universalidad de la prueba, aún hay que buscar los verdaderos positivos y aislarlos, mitigar la propagación masiva de la infección y así evitar el colapso de los hospitales.

Sucre y La Guajira son los más bajos, ¿por qué?

Los dos departamentos han reportado solo un caso; sin embargo, estos dos no están alejados de la realidad nacional como son: retraso en el reporte de los casos confirmados, pocas pruebas de testeo a la población, envío de las muestras otras ciudades para el procesamiento, poca búsqueda activa, explica el bajo número de casos identificados.



Por otra parte la mayoría de las principales ciudades cuentan con un laboratorio local que facilita el diagnóstico e identificación de casos de manera oportuna y con menos retraso.



Sin embargo, lo único que garantiza la identificación de todos los casos es el testeo universal de la población (búsqueda activa de casos) y eso no está ocurriendo en nuestro país y menos en nuestra región y desafortunadamente en ninguno de los dos departamentos hay laboratorios para analizar estas muestras.



Actualmente se han realizado pocas pruebas per cápita en nuestro país, lo que conlleva un sub-registro de casos.

Hombres y mujeres están casi parejos en el número de positivos...

El número de casos reportados 1.592 (51,27%) son hombres y 1.513 (48,72%) son mujeres, los datos mundiales, sugieren que el 55% de los casos confirmados son hombres y el 45% son mujeres. No hay evidencia suficiente que aclare este tipo de predisposición.

