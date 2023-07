La situación de inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana, así como el crimen organizado en la ciudad han sido objeto de estudio por varios docentes investigadores, que se convierten en blanco de amenaza de los grupos al margen de la ley, como le ocurrió al académico Alejandro Blanco Zúñiga, quien denunció en las últimas horas amenazas contra su vida.



Blanco le dijo a EL TIEMPO que tras conceder una entrevista para otro medio nacional, en el que analizó la última masacre en la que murieron tres miembros de una familia en Puerto Colombia, recibió una llamada y mensaje intimidatorio.

Después de participar en una entrevista en Caracol Radio sobre la masacre de ayer , recibo una llamada desde el extranjero para decirme que mi vida peligra y que me cuide. Además días atrás recibo una foto con un cajón. — Alejandro Blanco Zúñiga (@aleblancoz) June 30, 2023

"15 minutos después de esa entrevista recibí un montaje por redes sociales con la foto de un ataúd y una tumba. Posteriormente recibí una llamada telefónica, en la que me dicen que debo irme del país porque me van a asesinar", relató.



El docente indicó que la persona que lo llamó no le brindó más información. "No se identificaron como miembros de determinada organización armada, sino que de manera 'solidaria', me informan que me van a matar".



Blanco Zúñiga instauró de inmediato la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. También ha tenido acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo.



"Activamos una ruta de protección, afortunadamente he contado con el respaldo de las autoridades en este proceso. Me han planteado la posibilidad de sacarme del país, pero no contemplo aún la posibilidad de abandonar la ciudad", explicó el investigador de la Universidad Libre.

Ya estuvo amenazado en 2016

Alejandro Blanco Zúñiga ya estuvo amenazado en en el año 2016, en el marco del Proceso de Paz. Aseguró que en esa oportunidad apareció su nombre en un panfleto siendo señalado como guerrillero.



"En esa ocasión también tuvimos el acompañamiento de la Defensoría y se activó la ruta de protección", señaló.

Dos docentes investigadores amenazados en una semana

Estas amenazas se dan en el marco de otras intimidaciones a docentes de la ciudad. El pasado 26 de junio, el académico y también creador del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe, Luis Fernando Trejos, denunció por tercera vez amenazas por publicar información que involucra al Clan del Golfo.



“Hace dos semanas se me repite una situación que viví en el segundo semestre del año pasado, en el que me llega una amenaza a nombre de AGC, pero por medio de terceros, de personas que traen razones”, afirmó Trejos.



Añadió que le "advierten que tengo que dejar de hablar de ellos, tengo que dejar de estar diciendo cosas de ellos porque me puede pasar algo”.



El profesor de la Universidad del Norte ya estuvo hace unos años fuera del país por su seguridad tras amenazas recibidas.

Denuncia Pdhal.



Comunicado sobre amenza a investigadores académicos del Caribe Colombiano por parte de las AGC. pic.twitter.com/roy8OJQlx9 — PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta (@PdhalSN) June 26, 2023

