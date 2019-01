Exalcalde de Malambo (Atlántico) fue amenazado por redes sociales

Adolfo Bernal, exalcalde de Malambo (Atlántico) es víctima de una nueva amenaza. El año pasado sufrió un atentado pero esta vez lo están obligando, a través de sus redes sociales, a dejar su residencia en Barranquilla y el cargo que ocupa en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.), el de subdirector Financiero de la entidad.

Según ha expresado Bernal, le llegó un mensaje a los celulares de su esposa y de su propiedad a través de la aplicación WhatsApp, en los que le dieron 72 horas para que se fuera de Barranquilla con su familia, y le advirtieron que sería víctima de un atentado en caso de rehusarse.



“Lo más preocupante de todo esto, es que por todos esos actos ni siquiera me han llamado de la Fiscalía a rendir versión, ni siquiera me han llamado a ampliarla, hay un completo silencio y hermetismo, cayendo en la impunidad”, afirmó Adolfo Bernal en entrevista a través de La W Radio.



Esta no es la primera amenaza que le hacen al exmandatario, pues en 2017 fue víctima de un atentado enfrente de su casa, en donde incendiaron su camioneta, y en septiembre del mismo año atentaron en contra de su vida, tras dispararle en repetidas ocasiones.



El año pasado intentaron hacerle una extorsión y fue blanco de un atentado a bala, en donde resultó herido.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

BARRANQUILLA