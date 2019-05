Uribe alertó sobre descertificación al país por libertad de Santrich

Implicaciones internacionales para el país, como una desertificación, alertó el expresidente Álvaro Uribe ante la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en libertad a Jesús Santrich.

La advertencia la hizo este viernes en la mañana desde el norte de Barranquilla en un acto político en el que el Centro Democrático entregó su respaldo oficial a Elsa Noguera como candidata a la Gobernación del Atlántico.

“Eso les puede llevar a una descertificación, nos puede llevar a que la comunidad internacional nos descertifique, nos mire como un país paria. Qué futuro tiene un país con 209 mil hectáreas de droga con esta impunidad”, reiteró Uribe.

El senador respondió que ante los hechos que se han presentado muchos colombianos se pueden preguntar por qué el Presidente Iván Duque no decreta la conmoción y extradita a Santrich, a lo que respondió.

“Por lo siguiente. El Presidente Juan Manuel Santos le prometió al país que los acuerdos de La Habana no serían elevados a la Constitución. Los elevó a la Constitución y eso impide que por una conmoción el Presidente Duque extradite a Santrich”, concluyó.



El exmandatario insistió, además, en que es “muy grave” el fallo de la Corte Constitucional de no aprobar las objeciones de la JEP.



“Una de esas objeciones era para que el Fiscal pudiera intervenir. Entonces ahora Colombia va a vivir 15 años con interinidad en la justicia. Mientras esté la JEP, el Fiscal General de la Nación, nada va a poder hacer. Es muy grave para el país”, sostuvo.



Sobre la información revelada por el New York Times en relación a lo que sería una reactivación de los llamados “falsos positivos” a través de la circular interna de las Fuerzas Militares, Uribe Vélez dijo que se trata de una campaña de desprestigio contra el Presidente Duque.



“Ahora como el Presidente Duque está recuperando el sentido de autoridad, desde Barranquilla apoyamos al Presidente Duque, a las Fuerzas Militares para que Colombia recupere el sentido de autoridad. Entonces ahora la respuesta es desacreditar al Presidente Duque y al Ejército ante el New York Times o ante congresistas de EE.UU.”, concluyó.

