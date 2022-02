En la mañana de este viernes, un video del humorista Álvaro Lemmon vendiendo mochilas en Santa Marta generó todo tipo de reacciones desde Barranquilla, la región y el país en general.



(Lea también: Álvaro Lemmon, de humorista famoso a vender mochilas en Santa Marta)



La grabación, que se hizo viral, muestra al también conocido ‘El hombre caimán’ por su personaje en Sábados Felices, soportando sol en una vía pública y buscando compradores de los artículos que llevaba consigo.

Este aspecto de Lemmon provocó la solidaridad de los colombianos, desde los famosos hasta empresarios, como el barranquillero Christian Daes, quien no dudó en tenderle la mano por medio de las redes sociales.



“ ‘El hombre Caiman’ que se comunique con Cristina Posada en nuestra Fundación Tecnoglass. Una gloria nunca puede terminar sin el amor que se merece”, expresó el empresario en su cuenta de Twitter.

El hombre caiman que se comunique con cristina posada en nuestra @FunTecnoglass @CristinaPosadaD una gloria nunca puede terminar sin el amor que se merece — Christian Daes (@ChrisDaes) February 4, 2022

Por su parte, el expresentador de televisión, Agmeth Escaf, hizo lo propio y ahora pide el apoyo de las personas cercanas al humorista para localizarlo. Hay que recordar que ambos trabajaron en un canal de TV.



“Estoy buscando a Álvaro Lemmon para que trabaje conmigo. Si alguien aquí tiene su celular o sabe cómo lo puedo localizar, agradezco la información. Gracias. RT, por favor”, manifestó Escaf.

Los apartes del video que se hizo viral

El video fue hecho por el influencer ‘Jimmy Humor’, quien se conmovió al ver las dificultades económicas por las que pasa Lemmon y decidió, inicialmente, transportarlo en su vehículo para invitarlo a un almuerzo.



“Estoy sin trabajo. ¿Qué quieres que haga yo? Me toca rebuscármela en lo que sea”, le dijo el humorista a Jimmy. En medio de la conversación, agregó que no se había alimentado por falta de recursos.



Durante el diálogo, el gesto del creador de contenidos conmovió a ‘El hombre caimán’, quien no pudo evitar las lágrimas.



Los duros momentos por los que pasa Lemmon se dieron a conocer desde 2020, cuando hizo pública las dificultades económicas por las que pasaba ante la falta de empleo. En ese sentido, invitó a sus seguidores a adquirir sus CD con su repertorio.

La reacción de ‘Polilla’

Pues es que cada quien tiene su ritmo de gastos...pero mi sueño es poderme pensionar por lo menos con la suma de Álvaro Lemmón https://t.co/ehciSAe0O8 — Nelson Polania (@polillafeliz) February 4, 2022

A diferencia de las personas que se solidarizaron con el oriundo de Plato, Magdalena, otro humorista, Nelson Polanía, mejor conocido por su personaje de ‘Polilla’, lanzó el siguiente comentario.



“Pues es que cada quien tiene su ritmo de gastos... Pero mi sueño es poderme pensionar por lo menos con la suma de Álvaro Lemmon”, publicó Polanía en Twitter.



BARRANQUILLA

