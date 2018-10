Alumnos de Uniatlántico en desacuerdo con la suspensión del semestre

El Consejo Académico de la Universidad del Atlántico tomó la decisión de suspender provisionalmente el semestre académico por término indefinido, como medida ante el paro promovido por los estudiantes.



Esta determinación, plasmada en la resolución No. 0033 del 29 de octubre de 2018, resulve suspender provisionalmente el calendario académico de pregrado hasta que existan condiciones apropiadas para el desarrollo pleno de las actividades académicas.

Esta decisión ha generado un disgusto en los estudiantes ya que 'no es más que un recurso de presión para que los estudiantes levanten el paro'. Sin embargo, asumen este cese de actividades si es la única manera con la que se pueden conseguir las mejoras.



"La suspensión del calendario académico es una obviedad porque realmente ya estaba suspendido desde el primer día desde que inició el paro. Esa noticia que dio el rector con respecto a la suspensión de actividades, no es más que un recurso de presión que se está ejerciendo para que los líderes estudiantiles levanten el paro. Sin embargo, vamos a seguir con el para hasta que se hagan todos los ajuste que pedimos", manifiesta Soledad Mendóza, estudiante de Español y Literatura de la Uniatlántico.



Por su parte, Georgeth García, estudiantes de Lenguas Extranjeras, expresa también que "es claro que la determinación es una presión de la universidad para que los estudiantes levanten el paro aun sabiendo que con no solo pierde la institución sino los profesores y los alumnos".

La medida también afectará los contratos de los docentes catedráticos y tiempo ocasional en consecuencia del cese de actividades. Foto: Archivo EL TIEMPO

Es importante señalar que la determinación de suspender el semestre académico no es igual a la cancelación del mismo sino reanudar las actividades una vez se logre la normalidad académica.



"Las directivas invitan a todos los actores relevantes de la comunidad académica a reflexionar sobre las incidencias del paro estudiantil para que se logren retomar las actividades misionales de la universidad y minimizar el impacto de la anormalidad académica en el marco del segundo semestre del año en curso", afirma Carlos Prasca Muñoz, rector de la Universidad del Atlántico.



Por su parte, María José Gutiérrez, estudiante de Nutrición y Dietética, dice que "aunque el rector diga que solo el 10% de los estudiantes asisten a las marchas porque el resto de los alumnos se encuentran en casa porque su situación económica no les da para responder a actividades que no correspondan a su quehacer académico, seguiremos marchando por el bienestar de todos".



Agrega que ya que no es de Barranquilla, le toca pagar pensión y comida, y sin ir a clase. No obstante, seguirá marchando porque esto dará frutos para las próximas generaciones de estudiantes".