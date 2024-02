Aliste su mochila y sombrero si quiere venir a gozarse el Carnaval de Barranquilla

Todo está listo para que a las 11:00 de la mañana de este sábado 10 de febrero inicie el desfile más emblemático del Carnaval de Barranquilla: La Batalla de Flores.



(Además : Listo el plan de seguridad para el Carnaval de Barranquilla: ¿cuáles son las medidas?)



Este año se exaltará las manifestaciones folclóricas que hacen del Carnaval de Barranquilla un tesoro cultural que desde hace 20 años la Unesco declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Si usted piensa asistir a este desfile, es bueno que tenga en cuenta la siguiente información.



En su tradicional recorrido por la vía 40, desde la calle 85 hasta el puente de la María, serán cuatro kilómetros de alegría, música, danzas, comparsas, disfraces, reinas, orquestas que muestran la grandeza del Carnaval de Barranquilla y su diversidad de expresiones que conviven de manera armónica en el mismo escenario.

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2024. Foto: Carnaval SA

La Batalla de Flores 2024 contará con la participación de 11 mil hacedores de 71 grupos folclóricos que se han organizado en ocho bloques temáticos.



La Batalla de Flores 2024 contará con 18 carrozas elaboradas en la Fábrica de Carrozas por nuestros maestros y artesanos inspiradas principalmente en las danzas patrimoniales y 47 carros musicales con las orquestas más queridas por los barranquilleros.

Primeras recomendaciones



Las autoridades recomienda llegar a tiempo a los escenarios para identificar accesos; preferible no ir en carros particulares.



Utilizar protector solar, ropa y zapatos cómodos para asistir al desfile; hidratarse constantemente; portar el documento de identificación.



Evitar la asistencia de adultos mayores y mujeres en estado de embarazo avanzado; evitar el porte de joyas, armas y objetos cortopunzantes.



Mantener despejadas las zonas de ingreso y evacuación; respetar las filas y elementos de seguridad.



Seguir las instrucciones de organizadores, autoridades, organismos de seguridad y socorro; no comprar licor en sitios no autorizados; no conducir alicorado.

