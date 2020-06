Alias Pupileto habría sufrido abusos al interior de la cárcel

Los últimos días en la Cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, de Daniel José Osorno Márquez, conocido con el alias de Pupileto, no fueron fáciles. Habría sido víctima de abusos, ultrajes, torturas y hasta abusos sexuales, que al final lo habrían llevado al suicidio, tal como lo han reportado las autoridades, al encontrar su cuerpo sin vida, la tarde de este lunes, en un baño del penal.

Alías Pupileto, de 21 años de edad, se hizo noticia por robar en los barrios del norte de Barranquilla y luego alardear en las redes sociales con joyas, ropa y dinero producto de estos hurtos. Fue capturado 10 veces, era dejado en libertad y volvía a delinquir hasta que era detenido nuevamente.



Una juez lo condenó a pagar 48 meses de cárcel por hurto, tras considerar que era un peligro para la sociedad. Había permanecido cuatro meses en la cárcel distrital de El Bosque, en donde hace un mes se logró fugar y fue capturado, a los pocos días fue sorprendido, según el Inpec, cuando intentó escapar nuevamente.



De acuerdo con un comunicado del Inpec, lo mantenían aislado, luego de conocer que había salido positivo con covid-19. En declaraciones al diario local El Heraldo, 'Pupileto' contó que nunca tuvo el apoyo de sus padres, quienes también tienen una larga lista de delitos, y que recibió de niño mucho maltrato.



Aseguró que alcanzó a robar 112 millones de pesos en los barrios ricos de Barranquilla. Ese era el dinero que utilizaba para mostrar una vida con comodidades y lujos, pero su realidad era otra, vivía en un barrio pobre del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.

Piden investigar su muerte

El abogado Hernán Varón, quien representaba a Osorno Márquez, es quien ha hecho las denuncias de esos posibles abusos contra su cliente, al asegurar que la víctima recibió maltratos luego de escaparse y ser capturado por el Inpec. “Lo metieron en un calabozo, como castigo, y allí le tiraban gases lacrimógenos”, contó el abogado en una entrevista a medios locales.



El caso de alias Pupileto también fue asumido por los representantes legales de Caribe Afirmativo, fundación encargada del asesoramiento y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, la cual aseguró que como consecuencia de su orientación sexual había vivido varias violencias al interior de la cárcel y que estos sucesos no habían sido investigados.



“La muerte violenta de un hombre gay al interior de una cárcel necesita de una investigación inmediata”, subraya en una comunicación la fundación en el que asegura que, la víctima les manifestó que durante los últimos días, después de la fuga realizada, se había recrudecido la violencia en contra de Daniel, “y que estos hechos podían tener relación con su muerte”.



Otro caso que denuncia Caribe Afirmativo es el diagnostico con coronavirus que supuestamente tenía 'Pupileto', “ni su abogado ni su familia tenían conocimiento de dicho diagnóstico, por lo que no solo es necesaria verificar si esta información es cierta o no, sino también asegurar los protocolos para que se pueda hacer la valoración del cuerpo por parte de Medicina Legal. Esta pandemia no puede ser excusa para que una muerte violenta no sea debidamente investigada y se surtan las acciones pertinentes en este tipo de casos”, puntualiza Caribe Afirmativo.

