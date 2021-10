Alias 'el negro over' anuncia en una carta  que quiere entregarse

Ober Martínez Gutiérrez, alías el ‘negro over’, el cabecilla de la organización criminal Los Rastrojos Costeños, y por el que las autoridades en Barranquilla ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos a quien de información que permita su captura, rompió el silencio y anunció que está dispuesto a entregarse.



Así lo manifiesta en una carta abierta, supuestamente escrita y firmada por su puño y letra, que ha circulado en medios locales, en la que asegura estar dispuesto a entregarse a las autoridades, “pero quiero hacer valer mis derechos como ciudadano”.

La misiva que tiene como fecha 3 de octubre del 2021, asegura que no es responsable de todo lo que se está señalando. “Si los mayores deseos de los gobernadores del alcalde y de mi ciudad barranquillera son de la que yo me entregue eso haré”, manifiesta en una de los apartes.



Alías 'el negro over' está sindicado de ser responsable de extorsiones, asesinatos, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, y de amenazar a los conductores de buses urbanos en Barranquilla y su área metropolitana.

En la carta asegura que están dañando su imagen, que tiene hijos que se encuentran afectados, por lo que solicita que se investigue más a fondo.

Hace una delicada denuncia en contra de policía e investigadores de la Sijín, al señalar que trabajan para la organización Los Costeños. “Se encuentran dando valiosa información y se encuentran desviando toda la investigación’, subraya.



Las autoridades en Barranquilla evalúan la veracidad de la carta. Hasta el momento no se han pronunciado y mantienen la recompensa de 100 millones de pesos, a quien entregue información que permita la captura de alías 'el negro over'.

