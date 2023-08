En la tarde de este viernes, se conocieron las primeras palabras de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, por el asesinato de su padre en una finca del municipio de Tubará (Atlántico).



El denominado jefe de la banda delincuencial Los Costeños se refirió al ataque en el que perdió a su ser querido desde la cárcel de La Dorada (Caldas), donde se encuentra recluido.

Lo hizo a través de un video que fue difundido en las últimas horas por las redes sociales y en él le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz y lamentó la muerte de su padre, Jorge Eliécer Díaz Agámez.



“Hoy, con toda la tristeza que me embarga, quiero dejar claro que mi voluntad de paz es fuerte y que esta provocación es una más de las artimañas que utilizan quienes lucran de la guerra y del dolor de un pueblo que pide paz”, dijo el hombre.



Agregó que no solo entierran a su padre, sino también al campesino, al amigo y al líder por los derechos de su comunidad, que creía en el cambió social, según lo describió.



“Señor Presidente, señor Comisionado de Paz, esto no es solo un homicidio contra mi familia, es también un homicidio contra la paz. Una provocación más de las fuerzas oscuras y nefastas que pretenden matar la paz. Hoy les digo: no lo van a lograr”, expresó.

Así fue el ataque en la finca de Tubará

El hecho en el que murió su padre, de 74 años, se registró el pasado miércoles en una finca, hasta donde llegaron los pistoleros y asesinaron a Díaz y a otra persona que estaba en el lugar, identificada como Jesús Alberto Castro Santiago, de 31 años.



“A los sicarios, a Roberto Vega, a su madre y hermanas, a los funcionarios de Fiscalía y a la Policía al servicio de Los Vega, a Digno, siendo hoy lacayo por monedas, quiero que sepan que yo los perdono. No soy igual que ustedes, que desde su cobardía envían tres sicarios a matar un campesino, de 74 años, solo y desarmado”, aseguró ‘Castor’.



Hay que recordar que este caso de sangre se dio días después del anuncio del líder de Los Costeños, alias Castor, y del jefe de la banda Los Pepes, Digno José Palomino Rodríguez, de un cese al fuego entre el 4 y el 11 de agosto.



Tras la muerte de Jorge Eliécer Díaz Agámez, este jueves se realizó un consejo extraordinario de seguridad departamental, en el que las autoridades de la Gobernación, Ejército y Policía anunciaron una serie de medidas.

Medidas de seguridad en Barranquilla y Atlántico

Una de las primeras acciones anunciadas fue la de patrullajes mixtos, entre el Ejército y la Policía en la población donde se presentó el ataque armado.



“Para devolverle la tranquilidad a los habitantes del municipio de Tubará, donde se realizarán estos patrullajes en diferentes horarios, de acuerdo a las situaciones y requerimientos que hizo el alcalde”, dijo el secretario del Interior del Atlántico, Yesid Turbay.



El comandante de la regional 8 de Policía, general Jorge Urquijo, brindará apoyo con 100 unidades para el área metropolitana de Barranquilla, que se sumarán a los planes interinstitucionales.



“Se sumarán a 400 policías que fueron asignados por el mando institucional, quienes vienen permanentemente a hacer presencia en el área metropolitana y a reforzar todas las actividades que se desarrollarán en el Distrito y su área”, indicó el funcionario.



Turbay agregó que analizaron las situaciones que se puedan presentar como reacción al doble homicidio y los avances en las investigaciones por parte de la Policía y de la Fiscalía, para esclarecer estos hechos.

