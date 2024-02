Los sectores de Barranquilla y Soledad que no tendrán energía este jueves

Este jueves varios barrios de Barranquilla y el municipio de Soledad estarán sin energía, de acuerdo con la información suministrada por Air-e.



Los trabajos están programado entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, por labores de lavado y mantenimiento de redes eléctricas en los siguientes circuitos:

Circuito Miramar: Barranquilla: El Tabor y de la calle 110 a la calle 120 entre carreras 42 y 45 (Alameda del Río).



Circuito Santa Ana: Barranquilla: Montecristo, Santa Ana y San Francisco.



Circuito Caracolí 2: Soledad: Ciudad Bonita, Nueva Esperanza II, Nueva Esperanza III, San Bernardo IV, La Central, Villa Karla, Urbanización Las Cometas, Altos del Metro, Bello Horizonte; y de la calle 54 a la calle 58 entre carreras 7C y 11B (Nueva Esperanza).



Circuito Caracolí 4: Soledad: Las Candelarias, Urbanización Las Cometas, Villa Sol, La Candelaria I, San Vicente, Ciudad Paraíso, San Vicente III, Villa del Rey, Villa del Rey II, Zarabanda y Villa Mónica.



Mientras que en los circuitos Nogales y Juan Mina, personal de mantenimiento desarrollará labores preventivas para adecuaciones de elementos eléctricos, lo que originará interrupciones del servicio en los horarios:



Circuito Nogales: de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. en Campo Alegre, Las Estrellas y de la calle 84 a la calle 110 entre carreras 27 y 36 (Villa del Rosario).



Circuito Juan Mina: de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. en La Pradera, Villa del Rosario (calle 110 entre carreras 27 y 29), Los Ángeles (entre las calles 115 y 117 entre carreras 22 y 26) y Campo Alegre (calle 110 entre carreras 38 y 38B).



Circuito Nogales: de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en Los Nogales, Campo Alegre, Las Estrellas, Villa del Rosario, El Tabor (entre carreras 42B1 y 42F entre calles 88 y 96), La Cumbre (entre carreras 42B1 y 42F entre calles 90 y 93) y Los Alpes (entre carreras 42B y 42G entre calles 84B y 88).



De otro lado, en sectores de Paraíso y Limoncito en el norte de Barranquilla, se cambiarán elementos eléctricos de 8:40 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 65 con calle 80 y carrera 65 entre calles 79 y 80 (Paraíso); y de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 86B con carrera 73 (Limoncito).



Air-e trabajará en mantenimiento de redes y transformador de 7:50 de la mañana a 11:40 de la mañana en la calle 2 con carrera 38, en Villanueva; y, de 12:30 del mediodía a 3:00 de la tarde en la calle 1E con carrera 3C.