La carrera por la Gobernación del Atlántico continúa su ruta a menos de dos meses de las elecciones regionales, programadas para el 29 de octubre, y los candidatos continúan llevado y dando a conocer sus propuestas a los pobladores.



Uno de ellos es Alfredo Varela de la Rosa, barranquillero de 42 años que insiste con llevar un mensaje de “renovación” a los atlanticenses. Es profesional en Negocios Internacionales y especialista en Finanzas. Casado con la comunicadora cartagenera Rochi Stevenson, con quien tiene tres hijos.

Alfredo Varela, además, fue concejal de Barranquilla y excandidato a la Gobernación de este departamento (2016-2020), también participó y resultó ganador del reality ‘Desafío’.



El candidato del partido Verde habló con EL TIEMPO justamente sobre esas propuestas que está presentando en los municipios desde que se inscribió y de posibles alianzas con candidatos y partidos políticos.

¿Cómo va esa campaña de Alfredo Varela para llegar a la Gobernación del Atlántico?

La campaña va muy bien, gracias a Dios. Con mi familia me estoy recorriendo todos los días el Departamento, todos los rincones, casa a casa llevando un mensaje de renovación y presentándole a la gente las propuestas que tengo para que el Atlántico avance.

En esos recorridos, ¿Cuáles son las peticiones de las comunidades?

La principal es la seguridad, la gente está viviendo con temor, es muy duro vivir así. El Atlántico no ha crecido equitativamente, entonces hay unas necesidades muy particulares y diferentes entre Barranquilla y su área metropolitana y los municipios.



Si uno va a Juan de Acosta o Piojó, el tema del alcantarillado es dramático, en Sabanalarga la gente necesita que el hospital vuelva a tener servicios de alta complejidad, los pequeños y medianos agricultores piden apoyo para tecnificarse y para vender sin intermediación, los pelaos en todas partes piden más oportunidades para educarse y para emprender, y, en general, la gente necesita más oportunidades laborales.

El candidato buscará llegar a todos los municipios en esta campaña. Foto: Campaña Alfredo Varela

¿Cuáles son sus principales propuestas para el Atlántico?

Mi programa es integral, pero hay algunos temas centrales que dan respuesta a esos problemas urgentes que no permiten que la gente viva dignamente. Estamos proponiendo un Centro de Inteligencia y Monitoreo 24/7, reducir el porcentaje de policías en labores administrativas y crear la red más grande de cámaras de vigilancia y drones con reconocimiento facial.



En educación, vamos a ofertar 29.000 nuevos cupos y un Banco de Becas nacionales e internacionales, el más ambicioso que se haya creado, además de expandir la Universidad Pública y su oferta en los municipios. En salud, vamos a llevar esos servicios de alta complejidad a los hospitales de Sabanalarga y Soledad, y vamos a enfocarnos también en la salud mental.



Además, haremos un gran esfuerzo en potenciar el desarrollo económico y el turismo, nosotros tenemos en el Atlántico un patrimonio gastronómico y cultural increíble. Vamos a hacer un malecón de 5 Km entre Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás, vamos a crear mercados satélites para la comercialización directa de los productos, impulsaremos el agro adecuando el distrito de riego, tecnología, acceso a créditos y a mercados con clientes garantizados.



Finalmente, pondremos todos los esfuerzos por un Atlántico más inclusivo, con fuertes programas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, las mujeres, la población LGBTIQ+, los desplazados y las personas que sufren pobreza extrema.

En anteriores ocasiones ya ha sido candidato, ¿Confía en que esta vez sí lo logrará?

Confío en que el Atlántico necesita renovarse y que la gente va a acompañar esa renovación en las urnas. Confío en el trabajo honesto que estamos haciendo y que dará frutos el 29 de octubre. Por eso pido humildemente el voto a todas las personas, y lo seguiré haciendo sin cansancio, porque tenemos la vitalidad, la energía.

Precisamente, ¿Qué experiencias le dejó aquellas veces que lo intentó?

Todo ejercicio electoral, se gane o se pierda, es una lección, un aprendizaje. Yo soy un hombre acostumbrado a trabajar duro y a perseverar y estoy convencido que estoy contribuyendo a fortalecer la democracia en mi departamento, estoy haciendo pedagogía, invitando al voto libre. Hoy es el momento de renovar y yo estoy trabajando por ello.

Su pareja y su familia en general también se han puesto el ‘overol’ en esta campaña, ¿Qué significa para usted este gesto?

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo Varela y Rochi Stevenson. Foto: Campaña Alfredo Varela

Soy un hombre muy bendecido porque mi esposa y yo nos escogimos para acompañarnos en esta vida y tenemos tres hermosos hijos. Mi esposa tiene una pasión por lo social, seguro será una gran gestora en ese frente. Mis dos hijos y mi hija entienden muy bien que su papá está trabajando por un mejor departamento para ellos y para toda la niñez, para todas las personas.



Soy un hombre profundamente agradecido, porque este no es un simple proyecto político, este es un proyecto de familia y de una familia que cree que renovar y avanzar en el Atlántico es posible.

En los últimos días se ha hablado mucho de posibles apoyos a su campaña. Primero, supuestamente, el del candidato a la Alcaldía, Alejandro Char, por una valla publicitaria. ¿Cómo analiza esta posibilidad?

Esta es una candidatura independiente que se inscribió con el aval del Partido Verde. El Atlántico está cansado de la polarización. Lo he repetido y seré claro: todo ciudadano, movimiento, partido que quiera sumarse porque las ideas de renovación que aquí tenemos y el programa fuerte que hemos construido le guste, quiera ver al Atlántico salir adelante, es bienvenido. Mi candidatura es totalmente independiente y mi intención es traer renovación, permitiendo que unas nuevas generaciones y liderazgos surjan, que el Atlántico sea un departamento más plural y participativo.

Luego se difundió un video del congresista Agmeth Escaf indicando una supuesta instrucción del presidente Petro para apoyar la candidatura de Alfredo Varela, a lo que ya Escaf indicó que el video ha sido manipulado y que en realidad se refería al presidente del partido. ¿Qué opinión le merece este hecho?

El representante Escaf es el que puede y quien ya aclaró sus comentarios. En el Atlántico hay dos candidaturas con posibilidades, una que representa lo viejo, un candidato que se lleva aferrando al poder durante años y quiere repetir por tercera vez, y la nuestra, que es un proyecto que busca renovar y que el Atlántico sea un departamento de oportunidades para todos y todas.



Yo estoy concentrado en unir al Departamento, lo estamos logrando y lo estamos haciendo sin polarizar porque eso genera exclusión y excluir es fomentar la inequidad.

Precisamente al interior del Pacto Histórico se vienen dando muchos desacuerdos y peleas. ¿Cuál es su apreciación sobre esta situación?

De nuevo, mi candidatura fue avalada por el Partido Verde. Sobre los trámites y las formas de otros partidos deben hablar sus militantes. Yo respeto a todo ciudadano que vote libremente, independientemente de su color político.



Si logramos llegar a la Gobernación, yo no puedo preguntarle a alguien de qué partido es para resolverle un problema, yo tengo que gobernar para todos. No polaricemos más al país y al Atlántico, eso no le hace bien a la democracia, no somos enemigos.

Sr. Alfredo Varela, ¿Cree que tiene garantías en estas elecciones?

Mi llamado es a elecciones libres y transparentes. Confío en que así será.

¿A qué le va a apostar o en qué se concentrará en la recta final de su actual campaña?

No va a haber un rincón del Departamento del Atlántico que yo no haya recorrido. Ni como candidato, ni como gobernador. Le apuesto a que todas las personas conozcan nuestro programa y sepan que sus problemas no van a ser ignorados, que tenemos propuestas y soluciones y que trabajaré sin cansancio porque las familias de mi departamento tengan más calidad de vida.

En caso de resultar ganador, ¿Cuál sería su primera decisión como gobernador?

Ordenar el mapeo de toda la red de cámaras de seguridad y apoyar a la policía para que la gente sienta un cambio en la seguridad lo más pronto posible y pueda vivir tranquila. En esa misma línea nos vamos a enfocar desde el día uno en combatir el hambre y en iniciar la creación de esos 29.000 nuevos cupos en educación superior.



¿Algún último mensaje para los atlanticenses?

Les hablo desde el corazón a todos los atlanticenses, y les pido humildemente su voto. Les pido que conozcan el programa tan fuerte que construimos con mucho esfuerzo y dedicación y las ideas renovadas que tenemos para dar solución a sus problemas.



Vamos a hacer del Atlántico el mejor departamento de Colombia, con equidad, que la gente se sienta orgullosa. El Atlántico merece una oportunidad para que surjan nuevos liderazgos.

