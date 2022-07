El violinista Alfredo de la Fé está de regreso. El cubano de nacimiento y colombiano por adopción estrena este viernes un tema de música salsa, llamado ‘Salsero al mango’. Sí, al ‘mango’, como se le llama en la Cuenca del Caribe al corazón.



El sencillo hace parte de un álbum que vendrá pronto, ‘Legado’. De la Fé lo grabó en Barranquilla, como el video, y parece una salsa de ayer, como la de Fania.



La voz es de su amigo puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. ‘El caballero de la salsa’ hizo un pare en su gira de conciertos, denominada ‘Camínalo’, entre San Antonio, Texas; (EE. UU.) y en Tenerife (España), y vino a Barranquilla. De la Fé habló con EL TIEMPO.



¿Cuál es la razón de 'Salsero al mango'?



Ese tema es de un peruano, Óscar Corchado, de 75 años, que trajo el también peruano César Correa, prodigio de la música y considerado uno de los mejores pianistas de salsa del mundo. Cuando lo oí, dije: ¡esta es! Porque el tema habla de la historia de nuestra salsa.

Parece una salsa de las de antes...

(Risas) Es una salsa de antaño, porque toda la producción está basada en ese conocimiento que yo tengo cuando creamos la salsa en Nueva York, cuando hicimos ese estilo; no creamos la música, la música está hecha hace rato, pero tenemos el ‘filling’ de antaño. Pero tenemos todos los acordes y toda la connotación moderna. Es salsa de ayer traída al hoy.

¿Por qué en la voz de Gilberto Santa Rosa?

Pienso que si estoy haciendo algo que va a traer esa parte de la salsa que está olvidada, que está dejada a un lado porque ya no se hace producción de esa forma, tengo que escoger a quien es uno de los soneros que permanecen vivos.



Con Gilberto Santa Rosa, desde hace años en la Típica 73, cuando me vio tocar, hay una afinidad muy grande. Yo también admiro su música, inmensamente admiro su música. Cuando le dije que si cantaba el tema, me dijo de una que sí. Vino hasta aquí a grabar. Es un caso increíble que haya estado haciendo eso, con ese cariño que le imprimió.

Santa Rosa y De la Fé parece lo que quería ser en esta foto: unos verdaderos capos... de la música salsa. Foto: Cortesía Steven Barros

¿Por escogieron el legendario Hotel El Prado para grabar el video?

El hotel El Prado es icónico en Colombia. Se parece a muchos hoteles del Caribe, casi todos hechos por el mismo arquitecto: el Hotel Nacional de La Habana, hay hoteles así en Puerto Rico, en República Dominicana. La raza latina se identifica con ese estilo de hotel. El salón escogido (Andaluz) parece un palacio árabe, mágico.



Hicimos ese video en formato cine. Tratamos de recrear los años 80 como una rumba, en que nosotros somos los capos de la salsa.

¿Por qué grabar en Colombia?

Grabar en Colombia me parece muy importante. Colombia es una de las plazas de la música salsa, que se mantiene viva como Perú, Ecuador... Colombia me ha dado todo. Lo que yo le de es poco.



Grabar en Barranquilla, donde la música es excelente y hay excelentes músicos, es mostrar al mundo algo de Colombia, de Colombia para el mundo, de Barranquilla para el mundo.

¿Qué es salsa para ud?

Tito Puente decía que salsa era lo que se le echaba a la comida para que supiera más rico. Para mí la salsa es bandera, es color, sabor. Cuando una persona está lejos de su tierra y escucha salsa, automáticamente se transporta a la esquina de la casa.



La salsa nos une a nosotros. Se creó en Nueva York, pero viene de Cuba. ¡Ojo! Se interpretó en Nueva York y después llega a Puerto Rico. Salsa es nuestra música, es eso que nos hace sentir, nos hace bailar... La salsa es algo que une a todos los pueblos latinoamericanos.

ESTEWIL QUESADA

@EstewilQ

BARRANQUILLA