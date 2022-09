Alfredo de la Fé dio un anticipo a finales de julio con el sencillo ‘Salsero al

mano’. El pasado viernes 26 de agosto, ese trabajo, grabado en la voz de Gilberto Santa Rosa, fue lanzado como parte del álbum ‘Legado’, grabado en su totalidad en Barranquilla.



(Lea también: Video: mujer pide ‘ayuda’ para operarse los senos en semáforo de Barranquilla)



El cubano nacionalizado colombiano habló con EL TIEMPO sobre el álbum de 11 temas que tiene variedad de voces y que encarna el espíritu salsero de ayer al presente.

¿Por qué 'Legado'?



Cuando yo no esté, dentro de muchos años, quiero que escuchen esta producción y piensen que es algo que se quedó en las páginas de la salsa FACEBOOK

TWITTER

El trabajo lo llamo 'Legado', porque eso es lo que es. Legado de todo lo que he recibido durante tantos años de Celia Cruz, que fue mi madrina; de Tito Puente, de Eddie Palmieri… Al lado de toda esa gente, estrellas de la salsa con los que me crié. Al lado de Héctor (Lavoe), que fue mi gran amigo… Y ese compendio de toda esa experiencia musical es lo que he plasmado en este disco y se llama 'Legado'.



Cuando yo no esté, dentro de muchos años, quiero que escuchen esta producción y piensen que es algo que se quedó en las páginas de la salsa. No como los temas de hoy que duran tres meses y después no se oyen.



Esto es como los temas de Cheo, de Eddie, de Lavoe, que perduran para siempre. Yo pretendo que perdure para siempre y que cuando lo oigan sientan que hemos dejado precisamente eso, ese legado.

¿Por qué variedad de voces?



Pienso que tener diferentes voces es importante. Hay voces barranquilleras como Fausto Chatela, como 'El Fantasma', como Linica, que es una cantante excelente; como MC Killer, que es un rapero de los mejores.



Pero tener también voces como José Alberto ‘El Canario’, Gilberto Santa Rosa, Alexánder Abreu le da otra connotación al disco. Alexánder le pone ese sabor cubano que es la tierra donde yo nací.



‘El Canario’ es amigo y fue compañero en ‘La Típica 73’ durante muchos años. Y Gilberto Santa Rosa que en mi concepto es el sonero mayor de la salsa. Chévere invitarlos a ellos, porque son parte de toda esa idea de tener ese legado musical.

¿Cómo se siente con lo hecho en este álbum?

Me siento feliz de ser una de las personas que estuvo en la creación de este género que se llama salsa, con esos trombones rajados con sonido callejero de Nueva York.



Siendo una de las personas que lo creó puedo darme ese placer de volver hacer cosas como se hacían en ese estilo, como grabar análogo, grabar en bloque como se grababa en los estudios de La Fania. Darle ese 'feeling' que le dimos en esos años. No estoy emulando una época, yo viví esa época y la estoy trayendo al presente.

Facebook Twitter Linkedin

Gilberto Santa Rosa (izq.) y Alfredo de la Fé, en la grabación del video en el Hotel El Prado de Barranquilla. Foto: Cortesía Steven Barros

¿Por qué grabar en Estudios ABC en Barranquilla?

Escogí bien cuando escogí Estudios ABC, porque Manuel Guillermo es tremendo ingeniero de sonido, tremenda persona, persona que le aporta a la producción. Yo digo que es un músico más cuando estamos trabajando.



Estudios ABC es de lo mejor que tiene Barranquilla. Ya muchos artistas de afuera que han oído, me han dicho: '¿dónde hiciste eso?'. Les interesa ese estudio. Espero que eso haga que otros artistas de afuera de nombre vengan a Estudios ABC a grabar.

¿Cree que habrá legado con 'Legado'?

'Legado' es el hoy, pero también el ayer de la salsa. Es todo lo que fue la salsa en su época y que se fue perdiendo, por muchas razones, que hacia falta.



Hoy en día en las emisoras no se escucha buena salsa. Y a la salsa que acuden es la salsa que está hecha, la salsa de Héctor Lavoe y de todos los grandes, pero no hay nada nuevo que esté sonando, y lo que suena, suena por breve tiempo y después la gente lo olvida.



Hoy estamos imprimiendo eso nuevo, dándoles un renacer a esta música que es tan grande. Y que espero que eso traiga otras muchas corrientes salseras detrás. Que otras personas se animen en hacer la salsa que hacíamos en el ayer, pero al estilo de hoy.



(Además: Esto pasó con el perro que esperaba reapertura de restaurante en Barranquilla)

Estos son los temas del álbum

Los temas del álbum ‘Legado’ de Alfredo de la Fé son estos a continuación: ’Mi Perú’ (Ft. Gaby Zambrano), ’Salsero al mango’ (Ft. Gilberto Santa Rosa), ’A otro con ese cuento’ (Ft. Alexánder Abreu).



’La batahola’ (Ft. Jose Alberto ‘El Canario’), ’Muerto de risa’ (Ft. ‘El Fantasma’), ’Cuerdas y calle’ (Ft. ‘El Fantasma’), ’Goza mi descarga’ (Ft. Fausto Chatella), ’Give it to Me’ (Ft. Linica & MC Killer), ’Bailando suavecito’ (Ft. MC Killer) y ’La chimba astral (Ft. Linica & MC Killer).



Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO

En Twitter: @EstewilQ

Más noticias:

- Impactante accidente en Bolívar: camioneta atropelló a ocho ciclistas y huyó

- Alex Flórez: polémicas que rodean al senador que intentó agredir a un policía

- Capturan a presunto implicado en homicidio de dos periodistas en Magdalena