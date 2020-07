Video: Así es la mansión que le incautaron a Alex Saab en Barranquilla

Desde que inició la construcción de la mansión de Alex Saab Morán, la misma que esta semana fue incautada por la Fiscalía y que fue avaluada en 28 mil millones de pesos, despertó todo tipo de comentarios y sospechas para muchos barranquilleros.



Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro, fue capturado en Cabo Verde y está a la espera de que se apruebe su eventual extradición a Estados Unidos.



(Lea también: Confirman hallazgo del cuerpo de profesora desaparecida en Santander)

La construcción es recordada por vecinos, periodistas y algunas personas del común que no podían ocultar su asombro al ver la magnitud de los muros, las puertas y ventanas.



"Eso parecía un bunker, era tan grande que el cerramiento no alcanzaba a cubrir todo y uno podía ver que allí no se estaban construyendo cualquier casita", recordó una periodista que visitó las obras.

Esta es la propiedad avaluada en 35.000 millones de pesos incautada a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro pic.twitter.com/nfpgWNwTHK — Leo Bautista (@leobautistar) July 22, 2020

Para la construcción de esta mansión, Saab compró dos casas y las unió (carrera 59 No.84-42 y carrera 59 No.84-78). La sola mansión ocupa casi media cuadra de este sector donde viven importantes personalidades barranquilleras, como el exalcalde Alejandro Char y tiene un área de 3.740 metros cuadrados.



(También: Se volcó otro camión en Tasajera y así reaccionaron sus habitantes)



"Cuando uno preguntaba quien era el dueño, siempre decían que estaba de viaje", dijo un vecino del sector, quien contó que era por las noches cuando se veían llegar lujosos carros, de donde descendían personas a realizar recorridos en la obra.



Este es una de las zonas residenciales de Barranquilla más costosas, además de hermosa por el tipo de viviendas amplias, con grandes jardines y muy cuidadas. Pero la Saab rompe con los diseños arquitectónicos.



En el video del allanamiento que entregó la Fiscalía se puede apreciar el lujo que hay en las múltiples salas, comedores, pisos en porcelana. Además, se ve una piscina, baños, jardines y una muy cuidadosa decoración que deja entrever un gusto por los objetos costosas.



(Le puede interesar: Manjaran: El comentario del propietario de una pizzería que se hizo viral)



Trascendió que esta casa se había convertido en una especie de club social, donde no eran raras las fiestas y celebraciones. En ocasiones, la carrera 59 era ocupada por largas filas de camionetas y lujosos carros que asistían a las fiestas.

También le puede interesar

Barranquilla