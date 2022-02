Katia Nule, esposa del precandidato presidencial Alejandro Char, se pronunció en la mañana de este martes por las recientes declaraciones e imágenes que han salido a la luz pública sobre Aida Merlano.



“Dicen que al pasado pisado, y al presente de frente. Y así debe ser. Yo por eso quiero contarles que toda esa información que ha salido últimamente no es nueva para mí ni para mi familia”, dijo la exprimera dama de Barranquilla.

Así empezó la primera declaración que se conoce de Nule, desde que se dieron a conocer por diferentes medios las confesiones de la excongresista Merlano sobre sus contactos y cercanía con Álex Char.



La mujer, quien se muestra en un video difundido en las últimas horas por las redes sociales, sostuvo que la información es vieja, “pero sobretodo superada”.

Al pasado, pisado.

El rechazo a los recientes hechos

“Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información. Y yo sé, porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia”, dijo.



Rechazó y confesó que le causa “mucho dolor” que personas usen estos hechos para "pasar por encima de los sentimientos". Además, agradeció a todas las personas por los mensajes de apoyo, de fuerza y de solidaridad.

“Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar ni a mí, ni a mi familia”, manifestó la exreina del Carnaval de Barranquilla.



Por último, Nule invitó a los colombianos, a los simpatizantes y “a los que quieran vivir en un país de oportunidades” que no se desvíen, no se dejen desconcentrar y a trabajar con respeto.



BARRANQUILLA

