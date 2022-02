Tras las declaraciones hechas por la exsenadora y hoy prófuga de la justicia, Aida Merlano, durante este fin de semana en contra del precandidato a la presidencia de la República, Álex Char, el abogado del aspirante anunció este lunes ante los medios de comunicación que se entablará una denuncia por falso testimonio en contra de Merlano.



En un comunicado entregado durante la mañana de este lunes a los medios de comunicación, Bazzani recordó que hace dos años que apareció por primera vez la exsenadora en una entrevista narrando una historia muy similar a la de este fin de semana, la familia Char interpuso una denuncia en contra de Merlano por injuria y calumnia.

"Vamos a adicionar en estos momentos por el delito de falso testimonio y por los claros actos de obstrucción a la justicia que vienen de ciertos movimientos políticos que están tratando de utilizar los procesos judiciales con fines electorales dañando a personas, porque no es posible. La política debe tener unas reglas serias, al electorado hay que respetarlo y a la institucionalidad hay que respetarla. Con la dignidad de las personas no se puede jugar con fines políticos”, dijo el abogado.



Además, expresó que en aquella ocasión de la aparición de Aida Merlano hace dos años, en la que también expuso una historia en contra de los Char, no solo se hizo declaraciones en contra de la familia, sino que también involucró al presidente de la República y al exfiscal Néstor Humberto Martínez, con la finalidad de desprestigio.



Bazzani agregó: "Es una historia que viene de tiempo atrás y que comienza cuando la señora se fuga después de ser condenada por la Corte Suprema de Justicia e inventa un supuesto complot. Lo único claro es que la señora se encuentra protegida por el régimen de Nicolás Maduro y aparece con la intención de hacer un claro daño político a una candidatura. Es lo único que queda claro".

Sobre las presuntas pruebas en video entregadas por la exsenadora, Bazzani aseguró que no hay nada nuevo, pues estas se encuentran dentro del expediente penal desde hace tres años y fueron valoradas por la Corte Suprema de Justicia, y con base a las cuales se hizo una condena en contra de Merlano.



"Es un capítulo más, una estrategia ruin, sucia y politiquera que quiere pasar por encima de dignidad de las personas. Quiere dañar familias con el fin de captar votos, en vez de dedicarse a ofrecer programas, ideas, resultados, valoraciones de gestión de gobierno de los candidatos. Que no se utilice a la administración de justicia porque es una falta de respeto tratar de utilizar a la Corte con fines electorales", puntualizó el jurista.



Por su parte, el abogado Miguel Ángel Del Río Malo anunció que presentará nuevas denuncias por hechos asociados a las declaraciones de su clienta, la condenada excongresista Aida Merlano.



"Esta semana será denunciado el señor Álex Char y los miembros de su familia por el secuestro y posterior violación de Aida Merlano. Ni todo el oro del mundo les servirá para salvarse", indicó el abogado.

