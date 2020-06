Alerta por alta demanda de muertos en cementerios de Barranquilla

Este sábado, EL TIEMPO conoció la circular 0022 expedida el 5 de junio por la Secretaría Distrital de Salud en la que advierte a las entidades de servicios funerarios en Barranquilla que la alta demanda de los cuerpos en cementerios y hornos crematorios ha empezado a desbordar la capacidad instalada a nivel funerario.

Con dicha circular, la funeraria Capillas de la Fe se defiende tras las acusaciones por haber transportado cuerpos desde la capital del Atlántico hasta Montería “sin autorización”, según señalaron los familiares de los fallecidos.

Por orden del Ministerio de Salud, los cadáveres con covid-19 positivo y los posibles covid-19 deben ser cremados si en el municipio del deceso hay hornos crematorios. Sin embargo, comunicó la anteriormente mencionada funeraria que ya no les quieren recibir más cuerpos en los cementerios.



“En Barranquilla hay cementerios privados con hornos. Sin embargo, en días pasados nos notificaron que ya no nos recibirían más cuerpos para cremar, porque no tenían la capacidad de prestar este servicio”, informó.

Y es que en la circular oficial de la Alcaldía de Barranquilla, se explica que “el consolidado estadístico de la disposición de cuerpos en los cementerios y hornos crematorios instalados que prestan servicio tanto al Distrito, al departamento y hasta otras regiones, ha mostrado un gran crecimiento en su demanda en el periodo comprendido entre el 20 de abril al 3 de mayo de 2020", se expresa.



El mensaje agrega que lo anterior es derivado de los efectos de la pandemia, "generando una alta demanda que ha empezado a desbocar la capacidad instalada a nivel funerario con respecto al servicio de disposición final del cuerpo mediante cremación. En tal razón, la congestión del servicio de cremación puede superarse activando la posibilidad de que los fallecidos sospechosos de estar afectados por el virus covid-19 que fallezcan, puedan ser inhumados…”.

