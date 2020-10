En Atlántico piden a alcaldes activar Consejos de Gestión del Riesgo

Con la intención de prevenir emergencias ante la temporada de lluvias, la subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres del Departamento, Candelaria Hernández, hizo un llamado a los alcaldes municipales para que mantengan activos los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

(Lea también: $2.800 millones para recuperar parques de 15 municipios del Atlántico)

La anterior recomendación la hace teniendo en cuenta un comunicado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el que advierte que la onda tropical que pronosticaba con abundantes lluvias ha tendido a fortalecerse y se registrarían fuertes tormentas.



“Les hemos solicitado que se mantengan activos y que se emitan alertas a los cuerpos de socorro voluntarios para que permanezcan pendientes y dispuestos para atender cualquier emergencia que se presente en los municipios”, dijo Candelaria Hernández.



Asimismo, la funcionaria hizo unas recomendaciones a la comunidad: ante las emergencias por lluvias, les recomendamos evitar exponer su vida frente a cualquier situación de peligro que se pueda presentar.

Además, apoyar o coordinar en su barrio a las personas que puedan brindar ayuda; para ello es recomendable tenerlas diferenciadas del grupo, escoger un posible albergue en el momento en que se requiera para inmediatamente comunicar cualquier situación que se presente y ante todo salvaguardar la vida de las personas.



Mientras llueva o haya tormentas eléctricas, evitar ponerse debajo de los árboles o parquear vehículos en sus cercanías. Así como limpiar los canales para evitar que las aguas se estanquen. Desconectar los equipos electrónicos y evitar el uso de teléfonos celulares mientras duren las tormentas eléctricas.



La funcionaria recordó que en la temporada de lluvias y fuertes vientos se presentan caída de árboles, desplome de muros en mal estado e inundaciones en rondas hídricas. Es por esto que hace un llamado a la comunidad a no arrojar basura a los arroyos, canalizados y no canalizados, para no causar sedimentación.

(Le puede interesar: Este es el operativo en Barranquilla por partido de Selección Colombia)

Seguridad en las casas

De igual forma, invitó a la comunidad a revisar y reforzar las cubiertas de las casas, asegurándose de que los amarres y los ganchos estén en buen estado, y que no estén podridos.



Se recomienda que las láminas sean atornilladas, que no estén solamente aseguradas con los ganchos y los amarres.



Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, un radio con baterías, y una linterna e identificar los sitios seguros de la casa.

(Le recomendamos: Los archivos judiciales sobre el asesinato del ídolo Rafael Orozco)

Según el Ideam, existe un 75 por ciento de probabilidad que se dé un fenómeno de La Niña, que iría hasta el mes de marzo del año entrante.

BARRANQUILLA