Se acabó la espera: banco entregó escrituras de apartamentos a Alemán

A las 2 de la tarde de este martes terminó el dolor de cabeza del ciudadano alemán Guido Kuck, quien recibió del Banco BBVA las escrituras de los dos apartamentos que compró en Barranquilla y por los que pagó de contado 500 millones de pesos, hace siete meses.

“Hoy he recibido la información de BBVA que las escrituras le fueron entregadas, ellos liberarán los inmuebles y por la tarde los documentos serán llevados a un notario para la firma final y el reenvío para el registro público”, explicó Guido.



La firma Grama Construcciones, la que le vendió los apartamentos en el conjunto Horizontes, sector de Villa Campestre, le entregó los inmuebles, pero no pagó los dineros de la hipoteca al banco, es decir no se completó el proceso de escrituración, por lo que las propiedades seguían a nombre del BBVA.

En este momento estoy muy contento pero aún no puedo creer que esta problema está solucionado, hasta tengo las escrituras firmados por BBVA en mis manos FACEBOOK

Guido ahora espera que la constructora Grama le haga el rembolso de cinco millones de pesos del saldo positivo a su favor. “Después pagamos contado por causa de cambio de dólar y peso, normalmente tendríamos pagar interés de tener 7 meses este plata (500 millones de pesos)”, precisó, quien espera que la constructora le regrese el dinero de inmediato.



“En este momento estoy muy contento pero aún no puedo creer que esta problema está solucionado, hasta tengo las escrituras firmados por BBVA en mis manos. Espero que esta pesadilla termine pronto”, manifiesta Kuck.



Asegura que fue una pelea de casi siete meses con mucho estrés para él y su familia. “En este momento gustaría agradecer al banco BBVA que nos han apoyado mucho desde el comienzo de todo el problema. Desde Grama no recibí ni una palabra de disculpas desde Junio. Eso es muy decepcionante”.

