Los principales proyectos del alcalde Alejandro Char: ¿A qué barreras se enfrentará?

Para su tercer turno como alcalde de Barranquilla, Alejandro Char asegura que viene “más social”, trabajando de cerca con las comunidades. La mayoría de los barranquilleros que votaron lo eligieron y ahora tiene como tarea cumplirles.



(Lea también: Elecciones 2023 en vivo: Alejandro Char, alcalde electo de Barranquilla con 73,23 %)



Ha prometido como “prioridad” garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes vienen siendo víctimas de la delincuencia, de los hurtos, han sido testigos de masacres y lamentan que ya ni en las terrazas de sus casas se puedan sentar, como antes, porque serían blanco de atracadores.

Teniendo en cuenta este y otros aspectos que hacen parte de la agenda local, el ingeniero civil y también exgobernador del Atlántico (2003-2004) tiene en su plan de gobierno una serie de proyectos para responder, según considera, a las necesidades de los barranquilleros.

La seguridad, una prioridad para Char

Llegaremos a todos los rincones de nuestra ciudad, para erradicar la delincuencia FACEBOOK

TWITTER

‘Más seguridad ciudadana. Grupo élite permanente en la ciudad para vivir con tranquilidad’.



“Solicitaremos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa, la conformación un Grupo Élite, que permita consolidar esfuerzos para derrotar al crimen organizado: por tierra, por aire, por río y por mar, llegaremos a todos los rincones de nuestra ciudad, para erradicar la delincuencia y para evitar que los grupos armados al margen de la Ley, que operan en la región, afecten la sana convivencia y el desarrollo en la ciudad”, se lee en su plan de gobierno.



Otras propuestas son: brindar internet universal y de alta capacidad, sin costo, inicialmente en los estratos 1 y 2 de Barranquilla, a través de tecnología satelital, mejoramiento de 20.000 viviendas en los barrios de estratos 1 y 2 de la ciudad.



Además, la ampliación del acceso a vivienda digna y gratuita en la ciudad, modernizar la flota de transporte público, mejorar la infraestructura vial, la creación de ‘Urisa’, un nuevo hospital materno infantil y uno mental, para la salud de los barranquilleros.

Facebook Twitter Linkedin

Char anunció la conformación de un grupo élite para la ciudad. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Los otros proyectos que anunció

Son tres proyectos importantes que generan menos violencia, más calidad de vida y más empleo FACEBOOK

TWITTER

“¡Barranquilla, ciudad de emprendedores e innovadores! Poner a Barranquilla en el mapa global del emprendimiento exige fortalecer y promover el escalamiento de experiencias innovadoras de personas naturales, micro y pequeñas empresas, que promuevan el desarrollo local y el bienestar económico, social y ambiental del territorio”, agrega Char, de 57 años.



Otros temas que toca son: empleo para jóvenes, deportes, cultura, centros de robótica y primera infancia.



Tras conocer el nombre del alcalde electo del Distrito de Barranquilla, la ciudadanía reaccionó. Uno de ellos fue el líder comunitario de la localidad Suroccidente, Jair Fals, quien confía en que la seguridad mejore con la nueva administración.



“Se viene con tres grandes proyectos: uno es el tema de la seguridad que estamos sufriendo en la ciudad. Dos, los mejoramientos de vivienda de bajos recursos. Y tres, le va a apostar mucho al deporte. Esos son tres proyectos importantes que generan menos violencia, más calidad de vida y más empleo”, expresa Fals.

Preocupan las finanzas públicas

Por su parte, el economista Jairo Parada Corrales señala que Alejandro Char va a tener una “tremenda restricción” por las finanzas públicas de una ciudad, cuya deuda está en 2,7 billones de pesos a la fecha.



“Se va a encontrar con unas limitaciones fiscales muy serias. Barranquilla es una de las ciudades más endeudadas en el país. Va a tener dos alternativas: castiga a los ciudadanos con nuevos impuestos o busca un nuevo endeudamiento, lo cual es difícil, porque la situación fiscal no se lo va a permitir”, dice el académico.



El experto también tiene en cuenta que, en la ciudad, se tienen vigencias futuras comprometidas hasta el año 2046 y pone como ejemplo un acuerdo aprobado que compromete recursos por 354 mil millones de pesos para un proyecto de energías renovables.

Facebook Twitter Linkedin

Transmetro sobre la troncal Olaya Herrera. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Además de la preocupación por la deuda pública, Jairo Parada se detiene en uno de los proyectos de Alejandro Char, ‘Más y mejor movilidad. Un sistema de transporte público renovado, cómodo y amable con el medio ambiente’, y lo cuestiona.



“Es un proyecto político que tiene cuatro periodos manejando la ciudad y va para el quinto y no fueron capaces de estructurar una propuesta seria para el transporte masivo y ver qué se hacía con Transmetro. Son propuestas vagas, porque no deja ver una propuesta de transporte masivo seria y clara”, señala el economista.



Asimismo, señala que uno de los programas que se puede ver afectado en este plan de gobierno, por la actualidad de las finanzas públicas, es el de viviendas. “Va a haber más discursos que recursos”, considera Parada.

El pronunciamiento desde Protransparencia

A su turno, el director de Protransparencia, Horacio Brieva Mariano, coincidió con el economista y dio sus consideraciones sobre la realidad que enfrentará la Alcaldía de Alejandro Char (2024 – 2027) para la ejecución de su Plan de Desarrollo.



“Un endeudamiento crecido, lo que forzará una priorización del gasto público distrital. Si bien los ingresos aumentaron en los últimos años, estos no son ilimitados y, además, Barranquilla es una de las ciudades con más alta carga tributaria, de modo que el margen de ampliación de recaudos no es elástico”, expresa el hombre.



(Además: La victoria contundente de Alejandro Char en Barranquilla generó diferentes reacciones)



Y agregó que el próximo cuatrienio se inscribe en un marco de desaceleración económica, cuya extensión “no sabemos hoy”.



“Otro factor que actuaría contra las posibilidades de inversión pública de la ciudad es que el gobierno actual del presidente Gustavo Petro no obraría con la misma largueza presupuestal de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. Así que el escenario para Char no sería fácil. Priorizar y reducir el gasto será la clave de la próxima administración distrital”, señala Brieva Mariano.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En X: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com